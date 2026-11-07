Comment regarder Liverpool FC Women contre Arsenal Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 9 8 nov. 2026 - 07:00 Totally Wicked Stadium

Liverpool FC Women reçoit Arsenal Women au Totally Wicked Stadium pour un match de Women’s Super League entre deux équipes aux dynamiques contrastées, mais toutes deux compliquées.

L’équipe de Gareth Taylor traverse une période difficile sur le plan des résultats, avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie en WSL s’est soldée par une défaite 4-1 face à West Ham United, un résultat qui n’aura guère atténué la pression grandissante au sein du club.

Arsenal aborde cette rencontre dans une situation plus stable, malgré quelques irrégularités. L’équipe de Renee Slegers a fait match nul 1-1 contre Aston Villa lors de sa dernière rencontre, mais s’était imposée 3-0 face à SL Benfica en Ligue des champions féminine plus tôt dans la semaine.

Arsenal occupe la septième place du classement de WSL, tandis que Liverpool se trouve à la onzième. L’écart entre les deux équipes au classement fait de cette rencontre un test important pour l’équipe de Taylor.

L’histoire de cette confrontation n’est pas favorable à Liverpool. Arsenal a remporté trois des cinq derniers duels et a inscrit de nombreux buts lors des rencontres récentes, notamment à l’occasion d’une victoire 4-0 à domicile en mars 2025.

Les deux entraîneurs attendront une réaction de leurs équipes respectives. Cette rencontre présente de véritables enjeux aux deux extrémités du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de WSL en direct.

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