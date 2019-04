Liverpool-FC Porto (2-0) : Toutes les réactions

Supérieur à son adversaire, Liverpool s'est imposé sans forcer face au FC Porto (2-0) ce mardi. Voici les réactions des principaux acteurs du match.

Finaliste de Ligue des Champions la saison dernière, encore à la lutte avec pour le titre en ... Depuis quelques mois, s'est affirmé comme l'une des meilleures équipes d'Europe, grâce notamment à l'apport de son entraîneur Jürgen Klopp, lui qui a insuflé à l'équipe un nouveau style et une nouvelle mentalité depuis son arrivée en provenance du , un club où il avait déjà tutoyer les sommets.

Ce mardi soir, les Reds ont cette fois fait un grand pas vers une qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions, eux qui se sont facilement imposés 2-0 face aux Portugais du en marge du quart de finale aller disputé sur la mythique pelouse d'Anfield. Une victoire méritée, sans forcer ou presque qui plus est, qui permet aux Anglais d'aborder le match retour non sans une certaine avance, un luxe à ce stade de la plus prestigieuse des compétitions

Dans des propos accordés à RMC Sports après la rencontre, l'entraîneur des Reds s'est justement montré satisfait, particulièrement enthousiaste au sujet de la prestation livrée par ses protégés, même si ces derniers auraient pu traduire leur domination encore un peu plus selon lui. "On a vraiment eu des moments de bon football ce soir. Parfois c'était peut-être un peu trop au niveau du contrôle, mais dans l'ensemble c'était assez exceptionnel. Parfois quelques erreurs, mais dans l'ensemble c'était très bon. Peut-être deux ou trois actions trop forcées, des moments inconfortables... Mais c'était très bon", a en effet confié l'Allemand après le match.

"À la maison on voulait marquer plus, et le score a fini à 2-0"

Auteur de l'ouverture du score suite à une frappe contrée dès la 5ème minute de jeu, Naby Keita a fait écho aux mots de son entraîneur, heureux d'avoir marqué mais regrettant cet avantage de deux buts, et ce alors que ce dernier aurait pu être plus large.

"Ca fait du bien d'avoir marqué, ça te met en confiance. À la maison on voulait marquer plus, et le score a fini à 2-0, on n'est pas trop content de ça mais c'est le foot, ça arrive. C'est un pas pour nous. On va préparer le match contre et on verra ensuite pour le match retour. C'est le boulot du coach de faire tourner l'équipe, nous on doit juste se concentrer pour bien finir la saison. Un trophée à choisir ? Si on gagne les deux ça nous fera du bien mais pour le moment on n'a rien en tête on veut juste gagner les matches jusqu'à la fin de la saison et on verra ce qui se passera", a déclaré Keita, doublement focus sur la suite de la saison.

Pour sa part, Sergio Conceiçao, l'entraîneur du FC Porto passé par le FC , a livré un discours déterminé. "On est à la moitié du match, il faut jouer dans deux semaines à Porto et on verra qui méritera de passer en demi-finales. Je pense qu'on a eu les occasions pour marquer au moins un but. On savait qu'on affrontait une équipe très forte. Liverpool a un niveau individuel mais aussi collectif très élevé, défensivement et offensivement ils ont beaucoup de qualité. (...) Mon équipe a bien contrôlé l'espace mais on a fait des erreurs individuelles et après c'était plus difficile. On a 2, 3 occasions en première mi-temps. Je ne veux pas parler d'arbitrage. On est à la mi-temps. On a 90 minutes à Porto et on verra qui passera", a en effet analysé le technicien, loin d'être résigné.