Partager Suivez GOAL sur Google

Liverpool a affiché sa supériorité tactique à Selhurst Park en s’imposant nettement 3-1 face à Crystal Palace. Les buts d’Alexis Mac Allister, Florian Wirtz et Alexander Isak ont assuré les trois points à l’équipe d’Andoni Iraola, malgré un penalty inscrit en fin de match pour sauver l’honneur.

Publicité

Liverpool a renoué avec la victoire sous les ordres d’Andoni Iraola en s’imposant 3-1 face à Crystal Palace à Selhurst Park, au terme d’une prestation marquée par sa supériorité tactique. Le club de la Mersey a rapidement pris le contrôle du match, déstabilisant le bloc défensif de Palace grâce à un jeu de position élaboré. L’ouverture du score est arrivée à la 40e minute : Alexis Mac Allister a trouvé le chemin des filets après un échange rapide avec Dominik Szoboszlai, donnant aux visiteurs un avantage mérité à la pause.

Liverpool n’a pas relâché son emprise en seconde période et a doublé la mise par Florian Wirtz, bien servi après un excellent travail de Bradley Barcola. Alors que Palace se ruait vers l’avant, Liverpool a exploité les espaces, Alexander Isak inscrivant un troisième but à la 89e minute. Eddie Nketiah a certes transformé un penalty tardif pour les locaux dans les dernières secondes du temps additionnel, mais l’issue de la rencontre n’a jamais fait de doute : le contre-pressing et la solidité de l’organisation de Liverpool ont été trop difficiles à surmonter pour Crystal Palace.

Gardien et défense

Alisson Becker - 7/10

Le Brésilien a longtemps été réduit au rôle de spectateur, mais il est resté vigilant et a réalisé six arrêts au cours du match. Un penalty tardif, sur lequel il ne pouvait pas faire grand-chose, l’a malheureusement privé d’un match sans encaisser de but. Ses relances ont été essentielles pour contourner le premier pressing de Palace.

Ronald Araujo - 6/10

Une prestation solide dans l’ensemble, même s’il a reçu un carton jaune à la 24e minute. Il a apporté la présence physique nécessaire pour répondre aux menaces aériennes de Palace, avant d’être remplacé par Joe Gomez dans les dernières minutes.

Publicité Publicité

Virgil van Dijk - 8/10

Une prestation imposante du capitaine. Van Dijk a affiché les meilleurs chiffres du match en matière d’interceptions (20 pour l’ensemble de l’équipe) et de dégagements, permettant à la ligne défensive de Liverpool de rester haute et compacte. Son leadership a été précieux pendant les brèves périodes de pression de Palace.

Related Topics

Jeremy Jacquet - 7/10

Le jeune défenseur a semblé à l’aise aux côtés de Van Dijk et a fait preuve d’une grande maturité dans son placement. Il a contribué aux 20 dégagements de son équipe et s’est montré fiable dans le jeu de passes courtes, aidant Liverpool à conserver 47 % de possession dans un environnement hostile.

Milos Kerkez - 7/10

Le latéral a apporté de la largeur et beaucoup d’énergie sur son côté. Appliqué dans ses tâches défensives, il a également bien soutenu l’attaque, contribuant aux 23 centres tentés par Liverpool pour trouver des ouvertures dans la défense de Palace.

Publicité

Milieu de terrain

Dominik Szoboszlai - 8/10

Le moteur créatif de l’entrejeu. Szoboszlai a délivré la passe décisive sur le premier but et a constamment cherché à casser les lignes grâce à sa vision du jeu. Son activité a été remarquable avant sa sortie à la 69e minute, décidée pour gérer son temps de jeu.

Alexis Mac Allister - 9/10

Le joueur qui s’est le plus distingué. Mac Allister a ouvert le score à la 40e minute et dicté le rythme du match grâce à son excellente conservation du ballon. Malgré un carton jaune reçu à la 83e minute, sa sûreté technique a constitué l’un des fondements du succès de Liverpool.

Publicité

Attaque

Cody Gakpo - 7/10

Gakpo s’est dépensé sans compter dans le dernier tiers du terrain, participant efficacement au jeu et créant des espaces pour ses partenaires qui dédoublaient sur les côtés. Même s’il n’a pas marqué, sa discipline tactique au pressing a été essentielle avant son remplacement à la 76e minute.

Bradley Barcola - 8/10

Très remuant tout au long de ses 69 minutes sur le terrain. Barcola a délivré la passe décisive sur le but de Wirtz et a constamment posé problème aux défenseurs de Palace grâce à ses courses directes et à sa capacité à éliminer en un contre un.

Publicité

Florian Wirtz - 8/10

L’international allemand a montré pourquoi il est si apprécié en inscrivant le deuxième but de Liverpool à la 54e minute d’une finition clinique. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes l’a rendu impossible à suivre efficacement pour Palace.

Alexander Isak - 8/10

Isak a parfaitement mené l’attaque, et sa persévérance a été récompensée par un but à la 89e minute qui a scellé le sort du match. Ses déplacements sans ballon ont étiré la défense de Palace, contribuant aux 2,72 buts attendus (xG) de Liverpool.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Victor Munoz - 6/10

Entré à la 69e minute, il a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain et aidé à préserver la victoire malgré un carton jaune reçu en fin de match.

Trey Nyoni - 6/10

Le jeune joueur a acquis une expérience précieuse après avoir remplacé Szoboszlai, faisant preuve de calme balle au pied durant les 20 dernières minutes.

Publicité

Rio Ngumoha - 6/10

Entré à la place de Gakpo à la 76e minute, il a maintenu l’intensité de l’attaque et contribué à garder les locaux sous pression.

Joe Gomez - Non noté

Un changement tactique très tardif pour renforcer la défense dans le temps additionnel.

Publicité

Lewis Koumas - Non noté

Entré à la 90e minute pour aider à faire tourner le chronomètre.

Andoni Iraola - 9/10

Une leçon tactique de la part de l’entraîneur. Le choix d’Iraola de faire évoluer Wirtz et Mac Allister dans des rôles avancés a porté ses fruits, et son équipe s’est montrée supérieure dans son organisation à chaque phase de jeu. Le score de 3-1 reflète un plan de jeu parfaitement exécuté.