Liverpool - Fabinho : "Un second titre serait plus spécial"

Le milieu de terrain brésilien a joué un rôle clé dans le titre des champions des Reds la saison dernière, et dépanne désormais en charnière.

Selon Fabinho, remporter à nouveau la cette saison serait encore plus spécial pour que son premier titre en 2019-20.

L'équipe de Jurgen Klopp compte actuellement quatre points d'avance sur son dauphin, après avoir remporté son premier titre de l'ère Premier League la saison dernière.

Ce titre a été difficile à conserver ces dernières années, l'équipe de de Pep Guardiola étant la seule à avoir remporté deux titres consécutifs au cours de la dernière décennie. Le Brésilien pense que rejoindre ce club fermé signifierait que son équipe entrerait dans l'histoire aux côtés des meilleurs.

"Oui, cette équipe restera dans les mémoires pour la qualité de son jeu et de son football et pour avoir remporté le titre", a déclaré Fabinho au Daily Mail.

"Mais se battre pour la deuxième nous ferait entrer plus avant dans l'histoire du football. Cela nous permettrait d'être au niveau des équipes de la Premier League qui ont remporté deux titres consécutifs. Des équipes comme Manchester City.

"Cela nous placerait au niveau supérieur et nous mettrait avec les meilleures équipes de l'histoire du championnat. Compte tenu de tout ce qui s'est passé cette année, des difficultés rencontrées par les supporters dans les stades et du nombre élevé de rencontres et de blessures que nous avons subies, tout cela contribue à rendre le deuxième titre plus spécial que le premier si nous y parvenons. Cela montrerait que nous avons ce désir constant au club d'être des gagnants."

Si Liverpool remporte deux titres consécutifs, Fabinho sera sans aucun doute considéré comme l'un des héros de la campagne, lui qui aidé à stabiliser le navire après la blessure de Virgil van Dijk en dépannant en charnière centrale.

"C'est drôle parce que certains de mes amis ont fait des blagues à ce sujet, a-t-il déclaré. Récemment, ils m'ont envoyé un montage qu'ils ont fait. C'était les cheveux de Virgil et mon visage !

"Quand je suis entré, je me suis senti bien et à l'aise et avec le temps, c'est devenu plus facile. Quand Virgil s'est blessé, je m'attendais à jouer en tant que défenseur central et même les autres joueurs plaisantaient. Ils disaient : 'Fabinho le défenseur est de retour, il est là'. J'étais nerveux au début, mais je pense que j'ai progressé.

"Virgil est le seul joueur que vous ne voulez pas ou que vous ne vous attendez pas à voir blessé. La saison dernière, il a participé aux 38 matchs de championnat. Il n'est jamais fatigué, jamais blessé et c'est celui sur lequel on peut toujours compter. Il est vraiment le leader et quand vous perdez quelqu'un qui possède ces qualités, c'est un grand choc.

"Nous secouions la tête à l'époque et nous ne voulions pas admettre que c'était vrai. Je me souviens d'avoir entendu les nouvelles et d'avoir espéré qu'elles étaient fausses.

"Immédiatement après sa blessure, il n'a pas dit grand-chose mais après quelques matchs, il m'a envoyé un message pour me féliciter et me dire que je jouais bien. C'était très agréable à entendre.

"Maintenant, je veux juste pouvoir regarder son jeu et prendre des choses que je devrais faire, en particulier les passes qu'il fait. C'est ce que j'aimerais faire. Il est le meilleur dans sa position, il est donc important que je regarde son jeu."