Liverpool et Tommy Hilfiger redéfinissent la mode des jours de match avec leur campagne été 2026

Le partenariat entre Tommy Hilfiger et le Liverpool FC s’impose comme l’une des collaborations les plus en vue entre la mode et le football. Après avoir officialisé leur accord mondial pluriannuel plus tôt cette année, les deux marques ont lancé la campagne Été 2026, parfaitement calée sur l’approche de la Coupe du monde 2026.

Plutôt que de se limiter à des répliques de maillots, la gamme propose des pièces lifestyle premium, pensées pour le voyage et le avant-match. Tommy Hilfiger puise dans son ADN preppy – lignes épurées, inspiration Ivy League et ambiance universitaire – qu’il fusionne avec l’identité emblématique du Liverpool FC.

La collection Été 2026 se distingue par des coupes soignées, des silhouettes décontractées et des pièces classiques de Tommy Hilfiger réinventées dans un esprit contemporain. De bout en bout, la palette rouge, blanche et bleue emblématique de la marque dialogue avec des détails d’inspiration nautique, offrant un regard neuf sur le style preppy.

Tommy Hilfiger

Une campagne publicitaire, shootée autour d’Anfield et dans les rues de Liverpool, met en lumière l’ancrage local et la force du collectif. Virgil van Dijk, Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai, figures majeures de l’effectif masculin, incarnent cette transition fluide entre l’élégance du voyage et un style urbain au quotidien.

Boutique : Campagne Liverpool FC x Tommy Hilfiger Été 2026 :

La collection est d’ores et déjà disponible en ligne sur le site officiel deTommy Hilfiger.



