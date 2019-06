Liverpool et l'Inter Milan à Paris lundi pour observer les "recalés" des centres de formation

Plusieurs clubs, dont Liverpool et l'Inter Milan, seront à Paris lundi pour une détection de jeunes joueurs non conservés en centre de formation.

C'est peut-être leur dernière chance de devenir footballeur professionnel. Lundi 10 juin, à Paris, des jeunes joueurs non conservés par les centres de formation de clubs professionnels se retrouveront pour une détection organisée grâce à l'application BALLIN.

La Startup française spécialisée dans l’analyse vidéo compte parmi ses mécènes Mario Lemina ou encore Xavier Niel. Lundi, elle invitera les plus gros clubs européens comme , l' et la à venir observer la cinquantaine de footballeurs sélectionnés par l'application.

Ces derniers ont entre 17 et 19 ans et évoluent pour certains dans les meilleurs clubs d'Ile-de- comme Montrouge FC, Sarcelles AAS, club formateur de Ryad Mahrez et l’US Torcy (Paul Pogba). Ils sont conviés pour la détection dans un stade du 15e arrondissement de Paris.

La détection débutera à 13h pour la convocation des joueurs. Les rencontres démarreront à 14h.