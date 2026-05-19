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Angelica Daujotas

Traduit par

Liverpool et adidas puisent dans la nostalgie des années 80 pour dévoiler un maillot domicile 2026-2027 au style intemporel, hommage aux légendes du club

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Liverpool FC Women

Liverpool et adidas font revivre les heures de gloire d’antan.

Liverpool et adidas ont officiellement dévoilé le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2026-2027, un magnifique clin d’œil à l’une des époques les plus emblématiques de l’histoire des Reds.

Inspiré des maillots adidas légendaires portés entre 1989 et 1991, ce nouveau design réactive l’inoubliable motif géométrique associé à l’équipe championne de Kenny Dalglish. Sa base rouge foncé est rehaussée de détails blanc éclatant sur l’écusson et le logo adidas, lui conférant un style rétro épuré résolument moderne.

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La campagne de lancement, empreinte de nostalgie, s’appuie sur l’histoire du club : les légendes Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen et Bruce Grobbelaar, réimaginées numériquement telles qu’elles étaient en 1989, côtoient les stars actuelles comme Florian Wirtz. Sous le slogan « Greatness Is Timeless », adidas surfe avec justesse sur la vague rétro qui séduit actuellement le monde du football, et les supporters devraient adorer.

Plus qu’un simple remake, ce maillot marie esthétique old school et technologie de pointe CLIMACOOL+, associant tradition et performance moderne.

Le maillot est d’ores et déjà disponible sur la boutique du Liverpool FC, chez adidas et chez d’autres revendeurs spécialisés.


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