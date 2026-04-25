Samedi après-midi, Liverpool a signé une victoire palpitante 3-1 face à Crystal Palace. Longtemps maîtrisé par l’équipe d’Arne Slot, le match a connu un rebondissement avec un but concédé de manière surprenante, puis une fin de rencontre chaotique, avant que le sort ne se scelle dans les ultimes secondes du temps additionnel. Les réalisations d’Alexander Isak, d’Andrew Robertson et de Florian Wirtz offrent trois points précieux aux Reds. Les Reds conservent la quatrième place de la Premier League et se rapprochent fortement d’une qualification pour la Ligue des champions.

Samedi, Slot a aligné Cody Gakpo et Mohamed Salah sur les ailes, laissant Ryan Gravenberch et Jeremie Frimpong commencer sur le banc. Virgil van Dijk était bien sûr titulaire, tandis que le poste d’attaquant était confié à Alexander Isak.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue à Anfield, où Liverpool s’est montré dangereux dès les premières minutes grâce à Van Dijk et Salah. Les locaux ont toutefois évité de concéder l’ouverture du score lorsque Brennan Johnson a manqué une occasion en or.

Vers la demi-heure de jeu, l’arbitre accorde un penalty à Liverpool pour une faute supposée sur Salah, avant de revenir sur sa décision après intervention du VAR, au grand dam d’Arne Slot. Peu après, le public fait entendre son mécontentement en protestant contre le prix des billets.

À la 35^e minute, Liverpool a finalement ouvert le score par Isak, qui a profité d’une situation chaotique dans la surface pour glisser le ballon entre les jambes de Dean Henderson d’une demi-volée. Cinq minutes plus tard, Robertson a doublé la mise en concluant un contre-attaque fulgurante, et les Reds ont regagné les vestiaires avec un avantage confortable malgré un jeu parfois brouillon.

En seconde période, la rencontre reste indécise et Crystal Palace se crée plusieurs occasions en contre-attaque. Le gardien de Liverpool, Frederick Woodman, se distingue par quelques arrêts remarquables et maintient son équipe dans le match. Dans le même temps, la menace des visiteurs s’intensifie de minute en minute.

À la 71^e minute, Crystal Palace a inscrit un but insolite : après un arrêt de Woodman, l’arbitre n’a pas interrompu le jeu, permettant à Daniel Muñoz de pousser le ballon dans le but vide (2-1). Une décision qui a déclenché la colère des supporters et l’incrédulité chez Liverpool.

Dans le temps additionnel, les locaux ont tremblé : Jørgen Strand Larsen a repris devant Woodman, mais le ballon a frôlé le poteau (84e).

Finalement, c’est en toute fin de match que Liverpool a scellé l’issue de la rencontre. Sur une action maline d’Alexis Mac Allister, Wirtz a conclu d’une demi-volée qui a rebondi sur l’intérieur du poteau (3-1).