Liverpool envisage un coup fumant contre le PSG et songerait à recruter une véritable star planétaire

Fabrizio Romano anticipe un effet domino sur le marché des transferts estival. Selon le journaliste italien, spécialiste des mouvements de joueurs, il faut surveiller de près les dossiers de Yan Diomande et Bradley Barcola.

Selon l’expert, Liverpool convoitait déjà Barcola l’été dernier, mais la transaction n’avait pas abouti ; les Reds devraient donc revenir à la charge auprès du Paris Saint-Germain.

Parallèlement, les Reds suivent de près l’attaquant du RB Leipzig, Yan Diomande, auteur d’une saison remarquée en Bundesliga.

Le PSG suit aussi Diomande : si le club de la capitale décide de passer à l’action, Barcola obtiendra alors le feu vert pour partir, avec Liverpool en pole position pour l’accueillir.

Si l’Ivoirien opte pour Liverpool, Barcola restera à Paris. D’où, selon l’expert, un indéniable effet domino durant le mercato estival.

Outre Liverpool, Arsenal suit aussi de près Barcola, auteur de treize buts et cinq passes décisives cette saison.