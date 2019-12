Liverpool en quête d’un attaquant en janvier ?

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a suggéré que son club pourrait se mettre en quête d’un attaquant lors du prochain mercato.

Les Reds de possèdent trois grands attaquants de grande classe (Firmino, Mané et Salah), mais derrière il n’y a pas grand-monde pour les suppléer. À l’exception de Divock Origi, les solutions crédibles à ce poste sont rares. Et les Merseysiders s’apprêtent aussi à laisser partir Rhian Brewster en prêt. Ce dernier est annoncé dans de nombreuses formations anglaises.

Avant le match de championnat contre , Jurgen Klopp, le coach de l’équipe, s’est exprimé sur son secteur offensif. Il a avoué, à demi-mot, qu’il y avait une possibilité pour qu’avec ses responsables ils envisagent un renfort dans ce secteur. « Je ne sais pas. Nous ne prenons pas les décisions maintenant. Et si on le fait, alors on veille à ce que ça soit à 100% pour l’intérêt du club », a indiqué le coach allemand.

Les propos de Klopp interviennent à un moment où la rumeur Gabigol circule avec insistance dans le Nord-Ouest d’ . Le Brésilien, héros de la dernière finale de Copa Libertadores, a d’ailleurs lui-même affirmé qu’il se voyait bien évoluer avec son ancien coéquipier en sélection, Roberto Firmino. Le message est-il passé auprès du board des champions d’Angleterre.

Pour rappel, l’été dernier, Liverpool a été parmi les clubs les plus discrets sur le marché des transferts. Le club n'a déboursé en tout et pour tout que 1,9M€ et c’était pour le jeune hollandais Sepp Van den Berg (Zwolle), qui évolue depuis avec la Réserve.