Liverpool en "bonne voie" pour imiter les invincibles d'Arsenal selon Wenger

L'entraîneur des légendaires invincibles d'Arsenal en 2004 est convaincu que les Reds ont suffisamment de confiance pour reproduire la performance.

est "sur la bonne voie" pour égaler l'équipe des invincibles 2003-04 d' , selon Arsène Wenger, qui estime que les hommes de Jurgen Klopp n'ont plus "la peur de perdre".

Au cours de la première moitié de la saison 2019-20, les Reds ont pris 13 points d'avance en tête de la , en remportant l'intégralité de leurs 19 matches sauf un. Liverpool qui a également en match en retard à rattraper, eux qui défient Sheffield ce jeudi.

La formation de Merseyside a remporté sa dixième victoire consécutive en battant les Wolves 1-0 dimanche, portant ainsi à 36 le nombre de matches sans défaite en première division. Pour l'instant, il semble que personne n'empêchera Liverpool de remporter son premier titre de champion depuis 30 ans, mais Wenger est convaincu qu'ils pourraient aussi finir par rejoindre son équipe d'Arsenal.

Lorsqu'on lui a demandé si Liverpool était capable de terminer la saison sans subir de défaite, le Français a répondu à BeIN SPORTS : "Ils étaient proches l'an dernier et ils sont toujours en course pour le faire. Mais je pense que ce que Liverpool attend en ce moment, c'est juste de gagner la Premier League et c'est le premier objectif pour une telle ville de football.

"Rester 30 ans sans gagner la Premier League... personne n'aurait prédit cela. C'est leur principal objectif et je pense qu'ils sont sur une bonne lancée et sur la bonne voie pour y parvenir cette saison car leur principal adversaire est déjà assez loin."

Wenger pense que Liverpool a développé le même esprit intrépide qu'Arsenal il y a seize ans, basé sur le "football intelligent", semaine après semaine. "Vous regardez le nombre de buts qu'ils marquent et le nombre de buts qu'ils encaissent. Ils sont très bons", a-t-il ajouté. "Ils pratiquent un football intelligent, leurs joueurs prennent des décisions intelligentes sur le terrain.

"Mon expérience quand vous jouez toute la saison sans défaite, c'est qu'ils ont accumulé la conviction que s'ils continuent à jouer, ils gagneront le match. C'est très difficile d'entrer dans l'équipe parce qu'il faut une série spéciale pour le faire et avoir la peur de perdre en dehors de l'équipe. C'est quelque chose de très important et ils l'ont en ce moment."