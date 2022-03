Liverpool : Diogo Jota s'avère être l'homme clé des Reds dans la quête du quadruplé

Mohamed Salah est peut-être leur superstar, Sadio Mané leur guerrier, Roberto Firmino leur magicien et Luis Diaz leur nouvelle coqueluche. Mais que serait Liverpool sans Diogo Jota ? Il y a beaucoup de gens qui font la différence à Anfield ces jours-ci, mais peu sont aussi décisifs que l'international portugais. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle "Jota the Slotter". C'est le roi de la surface de réparation, en ce qui concerne Liverpool.

Jurgen Klopp s'est exclamé dimanche après le but de Jota, son 19e de la saison, qui a permis aux Reds de battre Nottingham Forest et de se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup, où un match alléchant contre Manchester City les attend à Wembley. Attachez-vous, fans des Reds, car si février et mars ont été mémorables, avril et mai pourraient être absolument sismiques. Ils n'aiment pas en parler, et c'est compréhensible, mais le quadruplé est bien toujours d'actualité. L'équipe de Klopp est à 16 matchs d'écrire l'histoire.

Avec un Diogo Jota dans cette forme, ils ont une chance. Il y a des joueurs qui ont ce don, cette capacité à être au bon endroit au bon moment, et il en fait partie. Un joueur capable de changer un match, de faire gagner des matches.

Un autre était assis dans le studio de télévision du City Ground dimanche, en fait. Jota a encore du chemin à parcourir s'il veut égaler les exploits de Robbie Fowler en tant que buteur à Anfield, mais il y a certainement des similitudes entre les deux, en termes de mouvement et d'instinct autour de la surface de réparation. "Il a été brillant", a déclaré Fowler à ITV Sport. "Il y a des attaquants qui s'enfoncent toujours en profondeur, ce qui est bien, mais il fait son travail dans la surface et cela fait de lui une énorme menace."

C'est maintenant la campagne la plus prolifique de la carrière de Jota, mais ce n'est pas seulement le volume de buts qui est frappant. Ce n'est pas seulement le nombre de buts qu'il met, c'est aussi la variété de ses réalisations et leur importance. Douze fois cette saison, il a marqué le premier but des Reds dans un match. Le dernier en date a été inscrit à Forest, où il s'est étiré pour marquer sur le centre de Kostas Tsimikas sur l'aile gauche, à 12 minutes du terme de la rencontre.

"Massif", a déclaré Klopp. Jota n'a pas particulièrement bien joué, à vrai dire, mais comme à Arsenal mercredi, et comme en tant d'autres occasions avant cela, c'est lui qui a trouvé le code pour ouvrir le coffre. "Si tu passes le ballon à Diogo, assure-toi qu'il soit dans la surface", plaisante un membre du staff de Liverpool. Tous les buts de Jota cette saison ont été marqués dans la surface de réparation des 18 mètres. Il en a marqué sept avec son pied droit, sept avec son pied gauche et cinq avec sa tête. En termes de finition, il n'a pas de réelle faiblesse.

Avec l'arrivée de Luis Diaz, Klopp est soudain en mesure de modifier sa ligne de front sans que cela ne nuise aux chances de son équipe. Cela pourrait bien s'avérer décisif dans les semaines à venir, alors que la saison atteint son apogée. Mais avant cela, il y a la pause internationale. "Je ne les déteste pas", a déclaré Klopp dimanche, "mais ils m'inquiètent !". Il passera les 10 prochains jours en croisant les doigts, alors que ses stars partiront aux quatre coins du monde.

Getty Images

Jota est parmi ceux qui sont en action. Le Portugal affronte la Turquie dans un barrage de qualification pour la Coupe du monde à Porto jeudi. S'ils gagnent, ils affronteront l'Italie ou la Macédoine du Nord mardi prochain pour une place au Qatar. Il n'est pas le seul à avoir de gros matches à jouer. Salah et Mané s'affrontent lors du match entre l'Égypte et le Sénégal, Takumi Minamino est au bord de la qualification avec le Japon, tandis que la Colombie de Diaz a besoin d'un petit miracle.

Klopp espère et prie pour que tous s'en sortent indemnes. Il a déjà des inquiétudes concernant Trent Alexander-Arnold, le défenseur ayant manqué le match contre Forest en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le sentiment est qu'il pourrait être de retour pour affronter Benfica lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, le 5 avril, mais ce ne sera qu'une question de temps.

Ils ont géré l'absence de l'international anglais dimanche, Joe Gomez remplaçant admirablement. L'ensemble de l'effectif de Klopp sera sollicité d'ici la fin du mois de mai, c'est certain, et chacun devra jouer son rôle. Diogo Jota joue certainement le sien. "Il nous mènera à la victoire", chantaient les supporters de Liverpool à Forest. Il faut s'habituer à cet air. On se doute que vous allez l'entendre souvent dans les prochaines semaines.