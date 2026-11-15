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Liverpool est entré dans la course pour recruter Ismaelo Ganiou, défenseur central de Lens très prometteur, après l’échec de Crystal Palace, en difficulté en Premier League, à le faire venir cet été. Après s’être révélé en Ligue 1 la saison dernière, le défenseur de 21 ans a choisi de rester en France et de signer un nouveau contrat de longue durée jusqu’en 2030.

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Liverpool vise une révélation de Ligue 1

Selon Football Insider, le géant du Merseyside souhaite recruter le jeune défenseur après ses performances remarquées dans l’élite française. Crystal Palace avait déjà tenté d’attirer à Selhurst Park, lors du mercato estival, l’international burkinabé chez les seniors et français chez les jeunes. Si les dirigeants de Palace espéraient le voir suivre l’ancien entraîneur de Lens Pierre Sage dans le sud de Londres, le défenseur central a refusé ce transfert et signé un nouveau contrat en août, avant que Sage ne soit limogé cette semaine.

Des départs tardifs ont fait échouer la piste estivale

Cet échec s’inscrit dans une refonte défensive mouvementée à Palace au cours de l’année écoulée, marquée par les départs de Marc Guehi et Maxence Lacroix pour un montant cumulé de 72 millions de livres sterling.

Dans le podcast Transfer Insider de la publication, le journaliste Callum O’Connell est revenu sur cette occasion manquée par Palace : « Je pense que cet intérêt [de Liverpool] sera assez frustrant pour tous ceux qui suivent Crystal Palace.

« Pierre Sage voulait le recruter cet été, l’emmener avec lui à Palace.

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« Palace a fini par le manquer. Le club attendait de vendre Maxence Lacroix, et ce transfert ne s’est peut-être pas concrétisé aussi vite qu’il l’espérait.

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« Ganiou a finalement signé ce nouveau contrat à Lens. C’est donc un joueur que Palace a manqué, une occasion qui lui a vraiment échappé. »

Les recrues temporaires ne suffisent pas à Palace, en difficulté

Malgré les sommes importantes encaissées grâce aux ventes de Guehi et Lacroix, le club du sud de Londres a choisi de ne pas payer d’indemnité de transfert pour recruter un remplaçant à titre définitif cet été. Les dirigeants de Selhurst Park ont préféré recruter l’ancien défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu gratuitement et obtenir les prêts d’Axel Disasi et d’Honest Ahanor.

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Cette solution de fortune s’est lourdement retournée contre le club lors des premiers mois de la saison. Palace occupe actuellement la dernière place du classement de Premier League, après avoir encaissé 24 buts lors de ses 10 premiers matches, le pire total du championnat. Ce bilan défensif désastreux a finalement coûté son poste à Sage.

Le prochain entraîneur devra reconstruire en janvier

Thomas Frank semble désormais appelé à remplacer Sage sur le banc de Selhurst Park. Pour le Danois, consolider une défense perméable sera la priorité la plus urgente. L’effectif actuel ne disposant pas de suffisamment de solutions en interne pour remédier à ses difficultés défensives, les dirigeants devraient soutenir leur futur entraîneur lors du mercato de janvier. Le coût financier d’une relégation de Premier League dépassant largement celui de nouvelles recrues, Palace doit explorer d’autres pistes pendant que Liverpool courtise Ganiou.