Liverpool : Cristiano Ronaldo ? "Pas un choix d'avenir", selon Klopp

Le manager des Reds observe avec intérêt le retour de la légende portugaise en Premier League.

Jurgen Klopp s'est exprimé sur l'éventuel départ de Cristiano Ronaldo, assurant qu'il n'affectera pas les chances de succès de Liverpool cette saison.

Ronaldo, 36 ans, se rapproche d'un retour spectaculaire en Premier League, après avoir informé son club actuel, la Juventus, de son désir de partir cette semaine.

Manchester City semblait être le favori pour recruter la légende portugaise, après avoir échoué dans ses efforts pour recruter Harry Kane de Tottenham, mais cet accord a maintenant échoué.

Lors d'une conférence de presse avant le match de Premier League de son équipe contre Chelsea samedi, Klopp a été interrogé sur les ramifications potentielles de l'arrivée de Ronaldo à City avant que la nouvelle n'éclate.

Il a déclaré aux journalistes : "Je regarde ça comme un supporter de football, en fait. Vous avez probablement beaucoup plus de connaissances que moi pour savoir si cela va se produire ou non."

"Ce n'est pas à moi d'en juger, mais si d'autres clubs peuvent faire des choses comme ça, alors il est évident que ce n'est pas un choix d'avenir, que dans trois ou quatre ans ils en auront le bénéfice. C'est pour maintenant, et immédiatement !"

"C'est comme ça que certains clubs travaillent évidemment, et c'est très bien, mais il doit y avoir des moyens différents. Il doit y avoir une équipe pour un an plus tard et pour deux ans plus tard, trois ans plus tard."

"C'est très bien si vous pouvez gagner des trophées, mais même avec la meilleure équipe du monde, ce n'est pas possible chaque année. Si ce n'est pas possible, vous devez vous assurer que vous vous développez en tant qu'équipe, en tant que club, et que vous utilisez ce genre de choses. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous faisons."

"Tout le reste n'est pas entre nos mains. Nous le regardons comme vous tous, et nous voyons ce qui se passe. "

Les médias ont demandé à Klopp s'il pensait que le football était désormais dans une ère où la valeur commerciale et marketing l'emporte sur la valeur footballistique, en termes d'opérations de transfert.

Il a répondu : "Avec [Lionel] Messi et Ronaldo notamment, il peut y avoir un aspect commercial bien sûr, mais je ne pense pas que le Paris Saint-Germain ait acheté Messi pour des raisons commerciales. Ils l'ont fait venir parce que Messi a encore beaucoup à donner à une équipe de football."