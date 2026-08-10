Liverpool a officiellement confirmé l’arrivée de Ronald Araújo. Le défenseur de 27 ans est prêté pour une saison par le FC Barcelone, et les Reds n’auront pas à verser d’indemnité de prêt, mais prendront en charge l’intégralité du salaire de l’Uruguayen.

Liverpool a par ailleurs obtenu une option d’achat dans l’accord conclu avec Barcelone. Selon Fabrizio Romano et The Athletic, le cador anglais peut recruter définitivement Araújo pour 55 millions d’euros.

Araújo portera le numéro 33 chez son nouveau club et a réagi avec enthousiasme à son transfert. « J’ai hâte de commencer. Je suis extrêmement heureux et enthousiaste d’être ici. »

Le défenseur est impressionné par le statut de son nouveau club. « C’est un club fantastique avec une riche histoire. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de commencer. Je suis très motivé et j’ai vraiment hâte d’y être. »

Selon Araújo, son transfert à Liverpool arrive au moment idéal dans sa carrière, après être passé au second plan à Barcelone. « Je pense que cette étape était nécessaire pour moi. Dès que j’ai entendu que Liverpool était intéressé, tout s’est mis en place très rapidement », a déclaré Araújo. « Ce transfert arrive au bon moment. J’ai hâte de me lancer. »

Araújo était sous contrat avec Barcelone depuis 2018, qui avait alors versé 4,7 millions d’euros à l’Uruguayen de Boston River. Le droitier a depuis disputé 213 matches officiels avec les Catalans et remporté avec le club trois titres de champion, trois Supercoupes d’Espagne et la Coupe à deux reprises.

Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Araújo n’était pas assuré d’une place dans le onze de départ la saison dernière.