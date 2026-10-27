Liverpool-Chelsea : avant-match de la Carabao Cup

Carabao Cup - Journée 4 28 oct. 2026 - 16:00 Anfield

Liverpool reçoit Chelsea à Anfield en Carabao Cup le mercredi 28 octobre à 17 h 00 EST et 19 h 00 GMT. L’équipe d’Andoni Iraola peut-elle prolonger sa récente série de bons résultats et de bonnes performances ?

Iraola a enfin trouvé la bonne formule à Liverpool

Liverpool a remporté quatre matches consécutifs toutes compétitions confondues, battant dernièrement une équipe de Brighton convaincante pour décrocher sa première victoire de la saison à Anfield en Premier League. Cette série comprend des succès sur les terrains de LASK et de Brentford, ainsi qu’une victoire 4-3 à domicile contre Villarreal en Ligue des champions. Iraola voudra remédier aux failles défensives de Liverpool, qui n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois lors de ses cinq dernières sorties.

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Isak et Barcola, recrues coûteuses, commencent à répondre aux attentes

L’attaquant suédois Alexander Isak a inscrit son sixième but de la saison contre Brighton, sur une passe décisive de la récente recrue Bradley Barcola pour l’ancien joueur de Newcastle.

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Chelsea a le blues avant son déplacement à Anfield

Chelsea s’est incliné 2-0 à domicile face à Tottenham Hotspur en Premier League lors de sa dernière sortie. Il ne s’agissait que de la deuxième victoire de Tottenham à Stamford Bridge en 37 déplacements de Premier League. Un résultat qui, inutile de le dire, passera mal auprès des supporters de Chelsea. Les deux défaites, deux victoires et un nul enregistrés lors de ses cinq derniers matches de Premier League résument bien l’irrégularité récente du club.

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Chiffres clés, blessures et suspensions

Liverpool est invaincu lors de ses cinq dernières réceptions de Chelsea.

Cole Palmer est suspendu pour Chelsea après son carton rouge contre Tottenham, tandis qu’Emi Martinez et Joao Pedro restent indisponibles en raison de blessures.

Compositions probables

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez ; Gravenberch, Mac Allister ; Barcola, Wirtz, Gakpo ; Isak.

Chelsea (3-4-2-1) : Penders ; Acheampong, Lacroix, Colwill ; Neto, Caicedo, Henderson, Hato ; Quenda, Rogers ; Welbeck.

Actualités et effectifs des équipes

Andoni Iraola dirigera Liverpool pour cette rencontre de Carabao Cup, mais aucune composition probable, liste de blessés ou information sur les suspensions n’a été confirmée à ce stade. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Xabi Alonso mènera Chelsea dans cette confrontation, mais, là encore, aucune précision sur l’effectif, les blessures ou les suspensions n’a été confirmée pour le moment. De nouvelles informations sur l’équipe sont attendues avant le match.

Forme du moment

Liverpool aborde cette rencontre en pleine forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre Manchester City, 3-0 en Premier League le 11 octobre. Depuis, Liverpool a remporté quatre matches de suite, dont un succès 3-6 sur le terrain de LASK en Ligue des champions et une victoire 4-3 contre Villarreal. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué 16 buts et en a encaissé 9, signe d’une attaque prolifique mais d’une défense parfois perméable. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Brighton en Premier League, le 25 octobre.

Chelsea a remporté deux de ses cinq derniers matches, en a perdu deux et a fait un nul. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur le 24 octobre. Auparavant, Chelsea avait battu Bournemouth 5-1 et Everton 2-0 à l’extérieur, mais avait aussi subi une défaite 3-0 face à Brentford plus tôt dans cette série. Le club a fait match nul 2-2 contre Hull City lors du cinquième match de cette séquence, affichant ainsi une forme contrastée avant cette rencontre de coupe.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 9 mai 2026 en Premier League, lorsque Liverpool et Chelsea avaient fait match nul 1-1 à Anfield. Avant cela, Chelsea s’était imposé 2-1 à domicile en octobre 2025 et 3-1 à domicile en mai 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Liverpool compte deux victoires, Chelsea deux victoires et les deux équipes ont fait un nul. La seule précédente rencontre de Carabao Cup figurant dans les données s’est terminée par une victoire 1-0 de Liverpool sur le terrain de Chelsea en février 2024.