Liverpool - Chelsea : comment le duel entre ces deux équipes imparfaites s'est soldé par un match nul

Alors que la saison 2025/26 de Premier League touche à son terme, il est désormais acquis que Liverpool et Chelsea ont connu un exercice bien en deçà des attentes, alors qu’ils l’abordaient respectivement en tant que champions d’Angleterre et vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.

Le match du week-end à Anfield a ainsi opposé deux formations aux allures de work in progress, talentueuses mais encore loin du niveau d’Arsenal ou de Manchester City.

Liverpool, l’équipe à domicile, s’est alignée dans le 4-2-3-1 habituel de Slot, avec Mamardashvili dans les buts en l’absence d’Alisson, blessé. Jones a débuté au poste d’arrière droit, tandis que Konaté, Van Dijk et Kerkez complétaient la défense. Gravenberch et Mac Allister ont formé le double pivot, devant un quatuor offensif composé de Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha et Gakpo.

Chelsea a répondu avec un schéma miroir, Jorgensen remplaçant Sanchez dans les buts. La défense à quatre alignait Hato, Colwill, Fofana et Gusto. À la récupération, Caicedo était associé à Santos, tandis que Cucurella, Enzo, Palmer et Joao animaient le front.

La qualité technique de Chelsea a été le catalyseur de son égalisation.

Malgré l’ouverture du score précoce des Reds, les Blues ont rapidement retrouvé leur calme et adopté un schéma en 3-2-5 pour construire leur jeu. Cette organisation, favorisant les supériorités numériques, a permis d’isoler un 3 contre 2 en première ligne, un carré de milieu face au duo adverse et, enfin, la descente de Joao Pedro en appui pour créer un +1 décisif au milieu de terrain.

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En conservant le ballon et en repoussant Liverpool dans ses derniers retranchements pendant de longues périodes, Chelsea a provoqué des grognements incessants dans les tribunes d’Anfield. De plus en plus agacés, les supporters locaux voyaient leurs joueurs multiplier les tentatives infructueuses de récupération, tandis que les Blues les contournaient à la passe, les contraignant à courir après des ombres. La complémentarité de Caicedo et Santos au cœur du milieu de terrain a permis de déjouer le pressing des Reds avant de le transpercer comme un couteau dans du beurre.

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Caicedo a lui-même reconnu, dans une récente interview, que Maresca avait offert à Chelsea une « structure et une identité » toujours ancrées dans la mémoire musculaire des joueurs, comme le match l’a démontré.

Les schémas de construction hérités du 3-2 de Maresca demeurent ancrés dans les esprits, et la performance contre Liverpool l’a subtilement rappelé. Par moments, les Blues ont fonctionné comme une machine bien huilée, une véritable poésie en mouvement, capable de se remettre dans le match tout en exploitant avec précision les failles adverses.

Contrairement à Liam Rosenior, qui a tenté de changer les choses trop rapidement et a d’ailleurs admis avoir expérimenté un nouveau style de pressing après la défaite contre Newcastle, l’ancien entraîneur a manifesté un manque d’expérience en matière de « continuité ». Les joueurs ont fini par perdre confiance en son approche, ce qui lui a coûté son poste.

À l’inverse, l’entraîneur intérimaire Callum McFarlane a su capitaliser sur les automatismes hérités de Maresca dès sa première sortie contre Leeds. Sans surprise, Chelsea commence à retrouver un rythme de croisière, même si l’éveil est tardif ; il pose toutefois des bases solides pour son successeur.

Les courses de Cucurella derrière la défense ont constamment mis en difficulté Liverpool.

En l’absence des quatre ailiers blessés, Cucurella a endossé le rôle de coureur excentré sur le côté gauche. La menace qu’il a représentée tient surtout au timing de ses courses : plutôt que de s’engouffrer trop tôt, il surgissait dans le dos de Jones après que la ligne défensive de Liverpool eut déjà glissé vers le ballon.

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Chelsea a cherché à exploiter ces mouvements par des ballons longs de Caicedo, qui a trouvé son coéquipier à plusieurs reprises. Un schéma clair tout au long de la rencontre, destiné à mettre à profit le fait que Jones, milieu de terrain de formation, jouait comme arrière droit de fortune pour Liverpool.

La plupart des défenseurs dépaysés à un poste offensif peinent à couvrir leurs arrières, à anticiper les déplacements dans leur angle mort et à suivre les courses adverses avec précision. Sur le papier, le plan était donc cohérent ; il a d’ailleurs régulièrement mis la défense de Liverpool en difficulté tout au long de la rencontre, sans toutefois aboutir à un but.

L’entraîneur par intérim de Chelsea, Calum McFarlane, l’a reconnu après la rencontre : « Cucurella n’est pas un ailier. Il m’a dit avoir déjà occupé ce poste, mais qu’il s’agisse de son rôle de latéral gauche ou de ses projections au milieu de terrain, ses déplacements sans ballon sont d’une grande qualité, tant dans le timing que dans la compréhension du moment idéal pour agir. Nous savions pouvoir exploiter cela en le plaçant à ce poste. Il a d’ailleurs été malchanceux de ne pas obtenir de passe décisive tant il a causé de problèmes à l’adversaire. »

LES FAIBLESSES STRUCTURELLES DE LIVERPOOL AU MOMENT DE LA PERTE DU BALLON SE SONT NOUVELLEMENT MANIFESTÉES

L’équipe d’Arne Slot a souvent été en difficulté face aux formations très techniques cette saison. Les deux défaites consécutives contre Manchester City et le PSG l’ont déjà démontré avant même la rencontre face à Chelsea. Ces adversaires, dotés d’une structure de placement d’élite, sont capables d’exploiter la moindre faille lorsque le pressing n’est pas suffisamment rapide, mal orienté ou mal structuré après avoir été contourné. Liverpool parvient généralement à s’imposer face à des adversaires plus modestes grâce à sa supériorité collective, mais, contre les cadors, le scénario est souvent bien différent.

Chelsea a exploité ces failles récurrentes, désormais une constante sous Slot, en trouvant régulièrement un joueur libre dans l’organisation de Liverpool. Le problème n’était pas seulement que les Blues franchissaient le pressing, mais que celui-ci manquait de compacité. Les distances entre la première et la deuxième ligne étaient trop grandes, si bien que Chelsea atteignait le joueur démarqué après une ou deux passes.

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À plusieurs reprises, les deux attaquants de Liverpool ont exercé un pressing agressif sans que le soutien du milieu de terrain n’arrive assez rapidement, entraînant un étirement des distances entre les lignes. Mac Allister et Gravenberch, positionnés en sentinelles, se sont souvent retrouvés pris entre deux feux : intervenir sur les pivots de Chelsea ou protéger les lignes de passe centrales.

CONCLUSION

À bien des égards, la rencontre a reflété la situation actuelle des deux clubs. Au coup de sifflet final, le score n’a guère modifié le discours général sur l’une ou l’autre équipe, mais la performance en elle-même a dit long. Pour Chelsea, la performance suggère un potentiel élevé, à condition que le club stabilise son encadrement et conserve les principes de positionnement déjà assimilés. Liverpool, de son côté, devra résoudre ses problèmes défensifs récurrents face aux équipes techniques si l’équipe veut retrouver l’élite européenne la saison prochaine.



