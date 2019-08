Liverpool - Chelsea : chaîne TV, live streaming, compositions et avant-match

Liverpool et Chelsea se retrouvent ce mercredi pour la Supercoupe de l'UEFA. Retrouvez toutes les informations essentielles de ce match.

Le traditionnel rendez-vous de la Supercoupe de l'UEFA opposera à Istanbul cette année , vainqueur de la prestigieuse , à , qui a remporté l'Europa League.

Tout semble opposer ces deux écuries à l'instant T, les Reds ayant fait très forte impression pour leur première en championnat contre Norwich City (4-1) là où les Blues de Lampard ont réçu une petite claque à Old Trafford contre (4-0).

Cette semaine encore, le colosse Virgil van Dijk a manifesté son envie de "tout gagner". Cela commence par ce titre, au chemin facile d'accès. Voici toutes les informations essentielles sur ce duel 100% anglais.

Match Liverpool vs Chelsea Date Mercredi 14 août Coup d'envoi 21 heures

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , cette Supercoupe de l'UEFA sera diffusée sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV Streaming BT Sport 2 / BT Sport Ultimate RMC Sport

Effectifs et compos

Position Liverpool Gardiens Adrian, Kelleher, Lonergan Défenseurs Van Dijk, Matip, Lovren, Alexander-Arnold, Robertson, Gomez, Hoever, Matip Milieux Henderson, Milner, Keita, Fabinho, Wijnaldum, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Elliott Attaquants Salah, Firmino, Mane, Shaqiri, Origi, Brewster

Principaux absents : Alisson, Naby Keita, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren.

Composition probable : Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Mané, Firmino.

Position Chelsea Gardiens Kepa, Caballero, Cumming Défenseurs Alonso, Rudiger, Azpilicueta, Emerson, Zouma, Christensen, Zappacost, Tomori, Kenedy Milieux Kovacic, Kante, Jorginho, Gilmour, Barkley, Mount, Pedro, Willian, Pulisic Attaquants Batshuayi, Giroud, Abraham

Principaux absents : Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek.

Composition probable : Kepa - Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson - Kovacic, Jorginho - Pedro, Mount, Barkley - Abraham.

Les principales déclarations

Jürgen Klopp (manager de Liverpool) : "Ce n'est pas trop cool de penser au prochain match ( , ndlr) avant de jouer le premier, mais on ne peut pas l'ignorer. Nous devons voir, mais c’est davantage parce que nous sommes en début de la saison, beaucoup de joueurs ont fait bonne impression en pré-saison et certains sont revenus en retard, alors c’est bien. Nous avons des opportunités et je pense que nous en utiliserons quelques-unes simplement pour apporter de nouvelles jambes, pour montrer immédiatement que nous pouvons jouer un bon football avec différents types de matches. Alors oui, il y aura quelques changements, je pense".

Frank Lampard (manager de Chelsea) : "Je suis optimiste parce que je crois aux joueurs et au fait que nous sommes ici en finale parce que nous le méritons. Je comprends très bien la qualité de l’opposition à Liverpool, l’équipe qui a mérité de remporter la Ligue des champions et qui a un manager et un groupe de joueurs fantastiques. Si nous jouons au maximum, nous pouvons gagner le match. En tant que club comme Chelsea, il est important de tout donner pour tenter de le gagner. Nous en comprenons certainement l’importance de ce match".