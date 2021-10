Liverpool : cette anecdote qui en dit long sur la forme de Salah

Ben Foster, le gardien de Watford, s'est dit très impressionné par le professionnalisme de Salah, avec lequel il a échangé quelques mots révélateurs.

Le gardien de but de Watford, Ben Foster, a déclaré qu'il était convaincu que Mohamed Salah est un professionnel de haut niveau après une conversation avec l'Egyptien suite à la victoire 5-0 de Liverpool à Vicarage Road. Ce jour-là, Salah avait marqué un but incroyable lors de la victoire de son équipe sur celle de Foster. Mais le gardien de but a surtout été impressionné par une question que la star égyptienne lui a posé après le coup de sifflet final, laquelle est grandement révélatrice selon lui.

Foster a raconté dans son blog vidéo, The Cycling GK, l'histoire de Salah qui lui demandait dans quelle direction il serait allé si la star de Liverpool s'était avancée pour tirer un penalty. L'ancien gardien de Manchester United a déclaré : "La partie dont je veux parler, en particulier, est celle concernant Mo Salah. Ce qu'il m'a dit et qui m'a fait penser : 'Oh mon Dieu, tu es si professionnel, si déterminé. Tu veux être le meilleur que tu puisses être. Ils viennent de gagner le match 5-0, Mo Salah a marqué un but dans le match. Il est venu me voir à la fin du match et il a mis sa main sur sa bouche parce qu'il ne voulait pas que les caméras le voient. Mais il s'est approché et il a dit : "Ben, Ben". Je lui ai dit : "Ok, ouais ?" Et il m'a dit : "Si j'avais eu un penalty, de quel côté aurais-tu plongé ?", a révélé le portier de Watford, impressionné par cette question de Salah.

"Mo Salah est au sommet. Il est le meilleur"

"Dès qu'il a dit ça, j'ai pensé : 'Oh, t'es un petit malin, un petit malin'. Parce que nous faisons nos recherches. Tous les gardiens de but font des recherches sur les attaquants et essaient de savoir où sont allés leurs quatre, cinq ou dix derniers penalties, par exemple. Et Mo Salah, ses cinq derniers penalties sont allés à la droite du gardien. Je l'ai donc regardé et je lui ai dit : "J'aurais plongé sur ma droite parce que tu as mis tes cinq derniers penalties sur la droite". Et un grand sourire est apparu sur son visage, un grand sourire, et il a dit : "Oui, merci. J'ai besoin de savoir". Il doit connaître les moindres petits détails qui lui permettront de savoir, lors du prochain match, s'il obtient un penalty, de quelle manière il doit le mettre. Pour moi, c'est la raison pour laquelle Mo Salah est au sommet. Il est le meilleur", a ensuite insisté l'ancien des Red Devils, fan.

Après ce match, Salah a justement livré une performance magistrale contre Manchester United à Old Trafford. Il a marqué trois fois alors que les Reds ont obtenu une nouvelle victoire 5-0 pour étendre leur série d'invincibilité à 17 matchs toutes compétitions confondues. Le joueur de 29 ans compte désormais 15 buts en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison. Grâce à ses buts contre United, il est devenu le joueur africain le plus prolifique de l'histoire de la Premier League et il est la première star des Reds à marquer lors de trois matches consécutifs à Old Trafford. Bref, l'ancien de la Roma est devenu un candidat plus que crédible au Ballon d'Or !