Liverpool, Carragher : "Salah est devenu trop individualiste"

Jamie Carragher, l'ancienne légende de Liverpool, n'aime pas du tout les dernières prestations de Mohamed Salah avec les Reds.

Sans le moindre but marqué depuis sept rencontres, Mohamed Salah traverse sa plus mauvaise période depuis qu'il a rejoint à l'été 2017. L'Egyptien déçoit et c'est assez rare pour le signaler. Néanmoins, malgré cette baisse de régime, il garde la confiance de son coach, Jurgen Klopp. Ce dernier prend d'ailleurs toujours sa défense en public.

Salah peut compter sur son entraineur. En revanche, il a un peu moins de soutien au sein de la famille de LFC. Un certain Jamie Carragher n'a pas manqué de l'égratigner à la suite de la nouvelle prestation manquée du Pharaon en , dimanche sur le terrain de Fulham (2-1).

L'article continue ci-dessous

Pour l'ex-défenseur des Reds (737 matches entre 1996 et 2013), si Salah n'est plus aussi brillant c'est parce qu'il déjoue, en se montrant trop individualiste devant les buts adverses. "Il a été égoïste et trop gourmand, sans l'ombre d'un doute, a-t-il jugé sur Sky Sports. Son bilan pour Liverpool reste exceptionnel en Premier League, puisqu'il a marqué et créé des buts. Cette saison, personne n’a été impliqué dans plus de buts que lui. Il reste une menace constante. Mais deux ou trois fois aujourd’hui, il devait relever la tête et voir ce qui se passait autour de lui. "

Carragher n'a donc pas épargné par l'Egyptien, mais il avait aussi bien raison de préciser que cette copie ratée à Craven Cottage ne reflète pas l'ensemble de l'exercice du numéro 11 des vice-champions d'Europe. Avec 17 réalisations à son actif, il reste bien parti pour décrocher le titre du meilleur réalisateur de la Premier League pour la deuxième année de suite.