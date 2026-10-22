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Premier League
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Anfield
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Liverpool-Brighton & Hove Albion en Premier League : l’équipe d’Andoni Iraola veut stopper Brighton, en grande forme

Liverpool vs Brighton
Premier League
Liverpool
Brighton

Avec neuf buts inscrits lors de ses deux derniers matches, Brighton s’annonce comme un adversaire redoutable pour Liverpool. Mais l’équipe d’Andoni Iraola se présentera elle aussi à Anfield ce dimanche avec une dynamique explosive et un Alexis Mac Allister en grande forme.

Liverpool contre Brighton & Hove Albion : détails du match

crest
Premier League - Journée 8
Anfield

Liverpool F.C. reçoit Brighton & Hove Albion F.C. le dimanche 25 octobre 2026 à 14 h GMT (10 h EST / 15 h BST / 16 h SAST), à Anfield, pour la 8e journée de Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le Liverpool d’Iraola prêt à défendre son terrain face à un Brighton en pleine forme

Le Liverpool d’Andoni Iraola retrouve la Premier League en pleine confiance après sa victoire arrachée face à Villarreal (4-3) mardi soir, au terme d’une rencontre palpitante de Ligue des champions. Après s’être remis d’un précédent revers en championnat contre Manchester City en battant Brentford (2-1), puis en s’imposant en Europe, Liverpool entend préserver son bilan à domicile. Mais le Brighton de Fabian Hürzeler représente une sérieuse menace : le club arrive dans le Merseyside après avoir écrasé Crystal Palace (5-0) en Premier League, avec neuf buts inscrits lors de ses deux derniers matches.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le duel clé : Alexis Mac Allister face à Pascal Groß

Un moteur au milieu en pleine forme : Ancien joueur de Brighton, Alexis Mac Allister brille sous le maillot de Liverpool. Il a inscrit deux buts contre Villarreal en milieu de semaine, portant son total à quatre réalisations lors de ses deux dernières apparitions.

Le chef d’orchestre tactique : Le vétéran allemand Pascal Groß est le pilier du milieu de Brighton. Groß devra perturber Mac Allister et Ryan Gravenberch dans l’axe pour empêcher Liverpool de se projeter rapidement vers l’avant.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Analyse tactique et compositions probables

Liverpool F.C. (4-3-3) : Alisson ; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas ; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch ; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1) : Verbruggen ; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli ; Groß, Andrés ; Gómez, Ayari, De Cuyper ; Kostoulas.

La clé du match : Liverpool part largement favori à domicile, à Anfield, fort de meilleurs résultats dans les confrontations directes et d’une attaque de premier plan dans l’axe. Brighton, dirigé par Hürzeler, cherchera toutefois à presser haut d’entrée et à exploiter toute fatigue défensive persistante après le match européen disputé par Liverpool en milieu de semaine.

Effectifs et absences

Liverpool vs Brighton compositions

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Brighton

Remplaçants

Entraineur

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Liverpool aborde ce match privé d’un nombre important de joueurs de l’équipe première. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong et Dominik Szoboszlai sont tous annoncés indisponibles sur blessure. Iraola donnera d’autres nouvelles de son effectif avant le coup d’envoi.

Brighton compte également plusieurs absents notables : Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer et Yankuba Minteh sont tous écartés. Hurzeler n’a aucune suspension à gérer, et de nouvelles informations sur son équipe seront confirmées à l’approche du match.

Liverpool

Blessures et suspensions

Brighton

Forme

LIV

LIV - Forme

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
But marqué (encaissé)
13/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BHA

BHA - Forme

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
N0-0
But marqué (encaissé)
14/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Liverpool a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-1 contre Brentford en Premier League, et le club a également battu LASK 6-3 en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre Manchester City, 3-0 à l’Etihad. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Brighton a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 14 buts et n’en encaissant que trois sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Crystal Palace en Premier League, après un succès 4-0 face au FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence. Brighton a également battu Arsenal 3-0 et Manchester United 3-2 en Carabao Cup au cours de cette série, ce qui en fait l’équipe la plus en forme du championnat.

Confrontations directes

Face à face

LiverpoolNulBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FDM
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FDM
10Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Brighton a battu Liverpool 2-1 à l’Amex Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Liverpool possède l’avantage avec trois victoires contre une pour Brighton, une autre victoire de Brighton figurant également dans cette série. Le résultat le plus marquant de Liverpool sur cette période est sa victoire 3-0 en FA Cup à Anfield, en février 2026.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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