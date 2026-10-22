Liverpool contre Brighton & Hove Albion : détails du match

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool F.C. reçoit Brighton & Hove Albion F.C. le dimanche 25 octobre 2026 à 14 h GMT (10 h EST / 15 h BST / 16 h SAST), à Anfield, pour la 8e journée de Premier League.

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Le Liverpool d’Iraola prêt à défendre son terrain face à un Brighton en pleine forme

Le Liverpool d’Andoni Iraola retrouve la Premier League en pleine confiance après sa victoire arrachée face à Villarreal (4-3) mardi soir, au terme d’une rencontre palpitante de Ligue des champions. Après s’être remis d’un précédent revers en championnat contre Manchester City en battant Brentford (2-1), puis en s’imposant en Europe, Liverpool entend préserver son bilan à domicile. Mais le Brighton de Fabian Hürzeler représente une sérieuse menace : le club arrive dans le Merseyside après avoir écrasé Crystal Palace (5-0) en Premier League, avec neuf buts inscrits lors de ses deux derniers matches.

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Le duel clé : Alexis Mac Allister face à Pascal Groß

Un moteur au milieu en pleine forme : Ancien joueur de Brighton, Alexis Mac Allister brille sous le maillot de Liverpool. Il a inscrit deux buts contre Villarreal en milieu de semaine, portant son total à quatre réalisations lors de ses deux dernières apparitions.

Le chef d’orchestre tactique : Le vétéran allemand Pascal Groß est le pilier du milieu de Brighton. Groß devra perturber Mac Allister et Ryan Gravenberch dans l’axe pour empêcher Liverpool de se projeter rapidement vers l’avant.

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Analyse tactique et compositions probables

Liverpool F.C. (4-3-3) : Alisson ; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas ; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch ; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1) : Verbruggen ; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli ; Groß, Andrés ; Gómez, Ayari, De Cuyper ; Kostoulas.

La clé du match : Liverpool part largement favori à domicile, à Anfield, fort de meilleurs résultats dans les confrontations directes et d’une attaque de premier plan dans l’axe. Brighton, dirigé par Hürzeler, cherchera toutefois à presser haut d’entrée et à exploiter toute fatigue défensive persistante après le match européen disputé par Liverpool en milieu de semaine.

Effectifs et absences

Liverpool aborde ce match privé d’un nombre important de joueurs de l’équipe première. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong et Dominik Szoboszlai sont tous annoncés indisponibles sur blessure. Iraola donnera d’autres nouvelles de son effectif avant le coup d’envoi.

Brighton compte également plusieurs absents notables : Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer et Yankuba Minteh sont tous écartés. Hurzeler n’a aucune suspension à gérer, et de nouvelles informations sur son équipe seront confirmées à l’approche du match.

Forme

Liverpool a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-1 contre Brentford en Premier League, et le club a également battu LASK 6-3 en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre Manchester City, 3-0 à l’Etihad. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Brighton a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 14 buts et n’en encaissant que trois sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Crystal Palace en Premier League, après un succès 4-0 face au FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence. Brighton a également battu Arsenal 3-0 et Manchester United 3-2 en Carabao Cup au cours de cette série, ce qui en fait l’équipe la plus en forme du championnat.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Brighton a battu Liverpool 2-1 à l’Amex Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Liverpool possède l’avantage avec trois victoires contre une pour Brighton, une autre victoire de Brighton figurant également dans cette série. Le résultat le plus marquant de Liverpool sur cette période est sa victoire 3-0 en FA Cup à Anfield, en février 2026.

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