Liverpool contre Brighton & Hove Albion : les détails du match

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Anfield

Le Liverpool F.C. reçoit le Brighton & Hove Albion F.C. le dimanche 25 octobre 2026 à 14 h GMT (10 h EST / 15 h BST / 16 h SAST), à Anfield, pour la 8e journée de Premier League.

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Le Liverpool d’Iraola prêt à défendre son invincibilité à domicile face à Brighton, en pleine forme

Le Liverpool d’Andoni Iraola retrouve la Premier League en pleine confiance après sa victoire 4-3 contre Villarreal, mardi soir, au terme d’un match passionnant en Ligue des champions. Après s’être remis d’un précédent revers en championnat contre Manchester City en battant Brentford 2-1, puis en s’imposant en Europe, Liverpool entend préserver son bilan à domicile. Mais le Brighton de Fabian Hürzeler représente une sérieuse menace : l’équipe arrive dans le Merseyside après avoir écrasé Crystal Palace 5-0 en Premier League, avec neuf buts inscrits lors de ses deux derniers matches.

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Le duel à suivre : Alexis Mac Allister contre Pascal Groß

Un moteur du milieu en grande forme : Ancien joueur de Brighton, Alexis Mac Allister brille avec Liverpool. Auteur de deux buts contre Villarreal en milieu de semaine, il en compte désormais quatre sur ses deux dernières apparitions.

Le maître à jouer : Le vétéran allemand Pascal Groß est le pilier du milieu de Brighton. Il devra gêner Mac Allister et Ryan Gravenberch dans l’axe pour empêcher Liverpool de se projeter rapidement vers l’avant.

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Analyse tactique et compositions probables

Liverpool F.C. (4-3-3) : Alisson ; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas ; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch ; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1) : Verbruggen ; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli ; Groß, Andrés ; Gómez, Ayari, De Cuyper ; Kostoulas.

La clé du match : Liverpool part largement favori à Anfield, fort de ses résultats dans les confrontations directes et de sa puissance offensive dans l’axe. Brighton cherchera toutefois à presser haut dès le début et à profiter d’une éventuelle fatigue défensive de Liverpool après son match européen en milieu de semaine.

Actualités et effectifs des équipes

Liverpool aborde ce match privé d’un nombre important de joueurs de l’équipe première. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong et Dominik Szoboszlai sont tous annoncés indisponibles sur blessure. Iraola donnera d’autres nouvelles de son effectif avant le coup d’envoi.

Brighton compte également plusieurs absents notables : Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer et Yankuba Minteh sont tous sur la touche. Hurzeler n’a aucun joueur suspendu et d’autres informations sur l’équipe seront confirmées à l’approche du match.

Forme récente

Liverpool a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Brentford en Premier League. Le club a également battu LASK 6-3 en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-0 contre Manchester City à l’Etihad. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Brighton a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 14 buts et n’en encaissant que trois. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Crystal Palace en Premier League, après un succès 4-0 face au FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence. Durant cette période, Brighton a également battu Arsenal 3-0 et Manchester United 3-2 en Carabao Cup, ce qui en fait l’équipe la plus en forme du championnat.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Brighton a battu Liverpool 2-1 à l’Amex Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Liverpool a l’avantage avec trois victoires contre une pour Brighton, Brighton ayant également remporté une autre rencontre sur cette période. Le résultat le plus marquant de Liverpool dans cette série est sa victoire 3-0 à Anfield en Coupe d’Angleterre en février 2026.