Liverpool - Brentford (3-0), Liverpool se remet sur les bons rails

Accroché par Brentford lors du match aller, Liverpool n’a pas manqué ce dimanche de remporter sa seconde manche contre l’équipe promue. A domicile, les Merseysiders n’ont pas fait dans le détail, s’imposant sur le large score de 3 buts à 0.

Liverpool taille patron

Cette victoire est la première de l’équipe de Klopp en championnat depuis le 13 décembre dernier. Ils avaient, pour rappel, connu une période de fêtes frustrante avec deux nuls concédés et un revers enregistré.

Liverpool a donc rebondi et il l’a fait sans ses trois joueurs africains que sont Sadio Mané, Naby Keita et Mohamed Salah. Contrairement à ce qui avait été le cas en League Cup contre Arsenal, le trio n’a pas manqué aux siens, même si on a dû attendre la 44e minute de jeu pour voir les locaux ouvrir la marque.

L'article continue ci-dessous

C’est Fabinho qui a débloqué la situation pour le LFC. Déjà double buteur en Cup le week-en dernier, l’ancien Monégasque a fait la différence d’une reprise de la tête au second poteau. A 1-0, tout est devenu plus facile pour les Reds. Cela étant, vers l’heure du jeu, ils n’ont pas été loin de se faire surprendre. Le Français Bryan Mbeumo a manqué une occasion franche face aux buts adverses.

Brentford a laissé passer chance et Liverpool ne s’est pas gêné ensuite pour le punir. Diogo Jota avait manqué le break à la 53e, mais Alex Oxlade-Chamberlain, lui, ne s’est pas loupé quand il a fallu convertir un service d’Andrew Robertson (69e). Puis, huit minutes plus tard, ce fut au tour du Japonais Minamino de faire trembler les filets des Bees à la suite d’une mauvaise relance du gardien.

En gagnant, la bande à Klopp revient à 11 points de Manchester City. Sachant qu’elle a aussi un match en retard à jouer, elle peut encore croire en ses chances de glaner le titre.A noter qu’avec son large succès du jour, Liverpool redevient la meilleure attaque du championnat. Avec 55 réalisations à leur actif, les Reds devancent même le leader Manchester City dans ce registre.