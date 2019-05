Liverpool-Barcelone - Suarez : "C'est spécial pour moi de revenir ici"

Buteur à l'aller, Luis Suarez a exprimé son émotion avant de retrouver Anfield, l'antre de Liverpool, où il a pris une autre dimension.

Son âge et son état de forme : "On est toujours conscient de son âge, il faut être à la hauteur de l'exigence du Barça et savoir composer avec les critiques et les éloges. J'ai beaucoup souffert au début avec mon genou mais j'ai travaillé dur pour atteindre la fin de saison avec un bon état de forme grâce à l'équipe médicale du Barça".

Anfield : "Pour ce que j'ai fait pendant trois ans et demi, je pense qu'il y aura plus d'applaudissements que de sifflets à mon encontre, on m'a déjà envoyé des places pour mes enfants, qui vont entrer. Mon fils est né ici, ma fille connaît les chansons de ... À Anfield, l'ambiance était toujours extraordinaire, cette enceinte est toujours remplie même avant un match de coupe contre une équipe de 5ème division, cela vous stimule".

Aucun but à l'extérieur en C1 : "Cela ne m'empêche pas de dormir de ne pas marquer à l'extérieur en Champions League si nous passons, j'ai davantage souffert après notre élimination...".

La qualification acquise ? "Il y a toujours un doute en , nous devons être attentifs surtout avec toutes les surprises qu'il y a eu dans cette compétition ces derniers temps. Nous avons pris beaucoup de buts à Paris, à Turin, à Rome".

Son passage à Liverpool : "À Liverpool, j'ai mûri en tant que joueur, j'ai évolué à l' mais à Liverpool, j'étais avec de meilleurs joueurs... Etre capitaine à Liverpool a été une expérience merveilleuse et nous sommes presque parvenus à gagner le championnat".

Le souvenir de Rome : "Il y a un an (à Rome), nous avons abordé le match de façon détendue et c'est quelque chose qui doit nous servir le leçon, on ne doit pas répéter ça. Nous avons étudié les erreurs du match aller, nous avons perdu le contrôle à un moment donné et cela a généré de la nervosité, mais l'entraîneur a apporté un changement tactique et a corrigé cela".

L'absence de Salah : "Il n'y a pas Salah, un joueur de classe mondiale, mais Sturridge, Shaqiri et Origi ont aussi de la qualité".

Son avenir : "Mon rêve est de jouer au Barça autant d'années que possible et de gagner le maximum de titres".

Célébrer un but à Anfield ? "Les gens savent à quel point il est important de marquer un but en demi-finale mais à Anfield je ne célébrerai pas un but par respect, comme je ne l'avais pas fait avec l'Ajax sur le terrain de Groninguen".

Valverde : "Notre entraîneur a le respect qu'il mérite et on a pas attendu de gagner le titre pour cela".

Le scénario attendu : "Dès la première seconde, ils vont mettre la pression, avec enthousiasme. Ensuite, nous devons faire attention à ne pas faire de fautes stupides, avec leur puissance. On ne doit pas tomber dans le cas de figure où ça va d'un but à l'autre. Pour un joueur de Liverpool, c'est un avantage que les fans n'arrêtent pas d'encourager, mais nous sommes des professionnels et nous savons et nous devons être préparés. Au match aller, nous avons gagné avec un bon résultat, mais nous nous souvenons des déceptions des autres saisons et nous savons qu'avec l'atmosphère d'Anfield, les joueurs de Liverpool seront galvanisés".

Quel sentiment l'anime ? : "C'est spécial pour moi de revenir ici, j'ai atteint l'élite du football grâce à Liverpool, j'ai passé des moments merveilleux et ce sera bien de revenir dans ce stade avec un autre maillot"

Liverpool : "Leurs absences sont importantes, mais nous ne changerons pas notre façon de faire le jeu, nous devons avoir le maximum de respect pour les joueurs internationaux qui l'ont. Liverpool est un adversaire très fort, mais nous avons nos armes et c'est pourquoi nous sommes en demi-finale. La motivation est logique".