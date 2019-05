Liverpool-Barcelone, Alexander-Arnold : "Tout est possible, surtout à Anfield"

Si Liverpool aura fort à faire pour remonter 3 buts au FC Barcelone mardi soir (21h00), le jeune défenseur veut croire à un exploit des Reds.

Battus 3-0 mercredi dernier au Camp Nou, les Reds de Jürgen Klopp sont condamnés à l'exploit mardi soir, face au , en marge de la demi-finale retour de Ligue des Champions, à Anfield. Pour accéder une seconde fois consécutive à la finale de la coupe aux grandes oreilles, les Anglais devront en effet réaliser un exploit retentissant face au Champion d' , emmené par un Lionel Messi de gala ces dernières semaine, et double buteur à l'aller.

Cependant, Alexander-Arnold, le jeune latéral droit de , ne s'est pas encore résigné à une sortie en demi-finale, exprimant son espoir de parvenir à inverser la tendance, dans un stade d'Anfield qui, comme à son habitude, apportera sa totale contribution pour rendre la soirée magique.

"Je pense que nous avons visiblement eu des résultats décents cette saison où nous avons marqué plus de trois buts. Être à la maison nous aide, nous aurons les fans derrière nous et nous avons toujours ce sentiment de conviction.", a déclaré le joueur de 20 ans sur le site officiel de Liverpool.

"Produire une de ces nuits spéciales"

"Nous savons que ce sera très difficile, que ce ne sera pas une promenade dans le parc et que tout le monde doit être réaliste, mais nous avons toujours cette conviction en nous-mêmes, dans les vestiaires, que tout est possible, surtout à Anfield. Nous espérons que nous pourrons produire une de ces nuits spéciales ici."

L'article continue ci-dessous

​

"Bien sûr, nous avons deux de nos principaux buteurs forfaits, mais cela offre également une opportunité à certains des autres gars de se présenter, de se faire un nom et de se faire des héros", a ensuite ajouté le jeune latéral droit, avant d'évoquer la forme de Lionel Messi, bourreau des siens à l'aller.

"C'est un joueur de classe mondiale, probablement le meilleur au monde", a-t-il déclaré. "Ce sera une bataille très difficile, mais par souci d'équité, nous l'avons gardé silencieux pendant peut-être 88 minutes au cours de ce match - et il a produit quelque chose de vraiment spécial. Cela prouve simplement que vous devez être concentré pendant 90 minutes contre lui. Il s'agit d'avoir ce respect sans être trop respectueux; nous ne pouvons pas avoir peur de paraître ridicules contre lui, nous devons essayer et récupérer le ballon dès que possible et l'empêcher, ainsi que les autres joueurs de cette équipe, de nous faire mal." Mission impossible ?