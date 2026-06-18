Liverpool aurait soumis une offre record de 100 millions d’euros pour s’attacher les services d’un joueur actuellement en lice dans la Coupe du monde

Liverpool a officialisé une offre de pas moins de cent millions d'euros pour l'ailier gauche Yan Diomande, selon Sky Deutschland et Fabrizio Romano. Mais le RB Leipzig, le club de l'international ivoirien de 19 ans, a déjà rejeté cette première approche.

Un transfert du joueur vers Liverpool était évoqué depuis plusieurs mois, mais les Reds viennent seulement de déposer cette première proposition.

Cette proposition globale, d’un montant ferme de quatre-vingt-dix millions d’euros assortis de dix millions de bonus, n’a donc pas suffi à convaincre les dirigeants allemands.

Si Leipzig avait accepté, Diomande aurait pris la troisième place du podium des transferts les plus onéreux de Liverpool, derrière Alexander Isak (145 M€) et Florian Wirtz (125 M€).

Le club allemand a toutefois rejeté cette proposition. Leipzig espère obtenir environ 120 millions d’euros et s’attend à ce que d’autres clubs, dont le Paris Saint-Germain, entrent dans la course pour s’adjuger les services de l’international ivoirien, actuellement engagé en Coupe du monde.

Liverpool devrait rapidement soumettre une nouvelle offre. Le club de l’entraîneur Andoni Iraola connaît déjà les exigences salariales et les souhaits personnels de Diomande, et estime que cet aspect ne posera aucun problème.

Recruté l’an dernier 20 millions d’euros auprès du CD Leganés, l’attaquant droitier a depuis pris part à 36 rencontres officielles sous le maillot rouge, pour 13 buts et 10 passes décisives.