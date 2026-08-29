L’ancien capitaine ne parvient toujours pas à comprendre que Liverpool ait cédé Neco Williams à Nottingham Forest à l’été 2022 pour environ 20 millions d’euros. Gerrard, qui intervenait samedi comme consultant pour TNT Sports lors du duel de Premier League entre Liverpool et Nottingham, s’est littéralement emballé au vu de l’évolution de l’ancien joueur de Liverpool. Selon lui, Williams incarne exactement le type de joueur que l’on souhaite avoir dans un grand club.

« Ce joueur s’entraîne exactement comme il joue. Il arrive chaque matin à l’entraînement et fait tout comme il faut. Il est extrêmement professionnel et c’est un vrai gagneur. Il est très agressif, énormément ambitieux et compétitif. Son talent, nous le connaissions déjà », a salué Gerrard. Il a travaillé comme entraîneur des jeunes à Liverpool de 2017 à 2018 et connaît donc parfaitement Williams.

Steven Gerrard regrette le départ de Neco Williams : « Liverpool aurait dû le garder »

Aux yeux de la légende du club, Williams est en outre encore loin d’avoir exploité tout son potentiel. « Quand on associe son talent à toutes ces qualités, on peut jouer à ce niveau en Premier League et aussi s’y imposer durablement », a expliqué l’ancien international anglais.

La conclusion de Gerrard a donc été sans équivoque : « Pour moi, c’est un latéral exceptionnel. Et je ne dis vraiment pas ça à la légère, et je veux m’excuser auprès des supporters de Nottingham Forest : à mon avis, Liverpool aurait définitivement dû le garder. »

Williams avait autrefois été formé à l’académie des jeunes des Reds et a fêté ses débuts en équipe première en 2020 sous Klopp. En raison d’une forte concurrence, le Gallois n’a toutefois pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire à Anfield. En janvier 2022, il a d’abord été prêté à Fulham, avant que Liverpool ne scelle définitivement la séparation quelques mois plus tard.

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Neco Williams a disputé 33 matches pour Liverpool

À Nottingham Forest, Williams a ensuite trouvé un rôle nettement plus important et s’est rapidement imposé comme titulaire. Au total, il n’a disputé que 33 matches officiels avec Liverpool. Avec Forest, il a atteint les demi-finales de la Ligue Europa en 2026, sans toutefois décrocher sa place en finale.

Samedi, il a finalement retrouvé son ancien club : Williams était sur la pelouse avec Nottingham contre Liverpool. De l’autre côté, Milos Kerkez évoluait au poste de défenseur gauche pour les Reds, mais il n’a pas connu une journée exceptionnelle.

Williams est encore lié à long terme à Nottingham jusqu’en 2029. Malgré cela, des rumeurs circulent actuellement autour d’un possible départ. Le joueur de 25 ans est annoncé du côté de Tottenham Hotspur, mais il ne veut rien en savoir : « Je me concentre sur l’endroit où je suis aujourd’hui, et c’est Forest. Je ne peux rien faire de plus », a-t-il déclaré à TNT Sports.