Liverpool : as de la passe, Alexander-Arnold veut battre les records

Trent Alexander-Arnold s'est fixé l'objectif ambitieux de réécrire le livre des records avant de raccrocher les crampons, le défenseur latéral de Liverpool étant déterminé à entrer dans l'histoire. L'international anglais a déjà remporté la Ligue des champions et la Premier League, avec près de 200 apparitions pour le club de son enfance, à seulement 23 ans.

EDITO : Tempête en tribunes, le naufrage est collectif​

Il est devenu un véritable distributeur de passes décisives pour Jurgen Klopp, depuis les côtés et sur les coups de pied arrêtés, et l'objectif est que les chiffres affichés dans ce département entrent dans le folklore du football. Alexander-Arnold, qui compte deux buts et huit passes décisives à son actif en 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a fait part de ses ambitions aux journalistes : "Je veux battre autant de records que possible. Je veux entrer dans l'histoire avec mes performances et mes buts".

"Pour moi, il s'agit de contribuer autant que je peux à l'équipe et de faire en sorte que nous gagnions. Les trophées de l'équipe sont bien plus importants que les trophées personnels, mais pour me motiver, j'aime me fixer des objectifs. Le minimum est toujours un nombre à deux chiffres et je l'ai déjà atteint. Je veux juste contribuer autant que possible. Je dirais probablement que cette saison, je serai entre 15 et 20 en championnat", a ensuite ajouté l'international anglais, déterminé à poursuivre sur sa belle lancée.

Déjà présent dans un cercle restreint

L'article continue ci-dessous

Seuls Mohamed Salah et Paul Pogba ont délivré plus de passes décisives en Premier League à leur cause respective en 2021-22 qu'Alexander-Arnold n'en a réussi à Anfield. Il en est déjà à 39 dans l'élite anglaise sur l'ensemble de sa carrière à ce jour, ce qui le place dans le top 80 de tous les temps. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au niveau de ceux qui se trouvent au sommet d'un tableau remarquable, la légende de Manchester United Ryan Giggs étant en tête avec 162 et Cesc Fabregas (111), Wayne Rooney (103) et Frank Lampard (102) étant les seuls autres hommes à avoir atteint la barre des 100 passes décisives délivrées en Premier League.

Le premier joueur de Liverpool à figurer sur cette liste est Steven Gerrard (92), tandis que la star actuelle des Reds, James Milner, en compte 86, soit six de plus que David Beckham au cours de son illustre carrière à Old Trafford. Parmi les joueurs en activité, Alexander-Arnold est loin devant son collègue Robertson, le capitaine écossais n'ayant enregistré que deux passes décisives et marqué aucun but depuis le début de la saison actuelle. Des statistiques inhabituelles pour le talentueux latéral gauche des Reds.