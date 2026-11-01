Liverpool-Arsenal : Le tableau tactique, Kai Havertz fait la différence et Mikel Arteta remporte le duel dans l’axe

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Arsenal s’est imposé 1-0 à Anfield grâce à un but de Kai Havertz inscrit avec sang-froid et à une organisation défensive exemplaire. L’équipe de Mikel Arteta a neutralisé la construction à haute intensité de Liverpool, limitant les locaux à seulement quatre tirs cadrés malgré une possession largement à l’avantage de ces derniers.

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Cette rencontre s’est jouée sur la maîtrise des espaces et la neutralisation des transitions. Le Liverpool d’Andoni Iraola abordait le match avec l’intention d’exploiter les demi-espaces et de submerger Arsenal grâce à un 4-2-3-1 fluide, qui ressemblait souvent à un 3-2-5 en phase de possession. En faisant monter Milos Kerkez et en demandant à Florian Wirtz de se déplacer entre les lignes, Iraola cherchait à désorganiser le bloc défensif d’Arsenal pour ouvrir des espaces dans la profondeur à Alexander Isak. L’objectif était clair : presser avec intensité pour provoquer des erreurs, puis se projeter rapidement vers l’avant pour les exploiter.

À l’inverse, Arteta a privilégié la compacité dans l’axe et la rigueur collective. Conscient du caractère imprévisible des matches à Anfield, Arsenal évoluait dans un 4-2-3-1 très coordonné, qui devenait un bloc médian en 4-4-2 lorsque les défenseurs centraux de Liverpool avaient le ballon. Il ne s’agissait pas de monopoliser le ballon, comme en témoignent les 44 % de possession d’Arsenal, mais de contrôler les zones où Liverpool est le plus dangereux. En associant Declan Rice et Bruno Guimaraes devant la défense, Arteta a dressé une barrière qui a efficacement isolé les créateurs de Liverpool, tout en permettant à Havertz de servir de principal point d’appui en transition.

Le dispositif tactique de Liverpool

Iraola a opté pour un 4-2-3-1 reposant largement sur la qualité technique d’Alexis Mac Allister et de l’adolescent Trey Nyoni au milieu. Le plan consistait à attirer le pressing d’Arsenal avant de le contourner par des passes diagonales vers les côtés, en recherchant notamment la largeur apportée par Bradley Barcola et Cody Gakpo. Dans la construction de Liverpool, Virgil van Dijk était le principal relanceur et cherchait Wirtz dans les espaces entre les lignes. Toutefois, les déclencheurs du pressing, généralement activés lorsque le ballon parvenait aux latéraux d’Arsenal, ont souvent été contournés par le jeu long de David Raya.

Défensivement, Liverpool a maintenu une ligne haute, Ronald Araujo et van Dijk étant chargés de gérer l’espace dans leur dos. Le plan était de concentrer le jeu dans le tiers médian, mais le manque de pression sur Rice à la 16e minute s’est révélé fatal. Malgré 56 % de possession et 18 tirs au total, Liverpool n’est pas parvenu à se créer des occasions de grande qualité, conséquence directe de ses centres prévisibles. Avec 33 centres tentés, Liverpool est tombé dans le piège consistant à contourner le bloc d’Arsenal plutôt qu’à le traverser. Le total de 1,31 xG de l’équipe à domicile suggère qu’elle s’est procuré des situations dangereuses, mais ses quatre tirs cadrés seulement témoignent d’un manque d’efficacité marqué dans le dernier tiers face à un bloc bas bien organisé.

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Le dispositif tactique d’Arsenal

L’équipe d’Arteta adoptait elle aussi un 4-2-3-1, mais avec des rôles très différents. La clé résidait dans la protection défensive assurée par Rice et Guimaraes. Leur principale consigne était de surveiller Wirtz et d’empêcher Mac Allister de dicter le jeu. L’organisation défensive d’Arsenal a été exemplaire : l’équipe a réalisé 26 interceptions, illustrant sa capacité à anticiper les passes de Liverpool. Gabriel et Riccardo Calafiori sont restés proches l’un de l’autre dans la profondeur, ne laissant à Isak aucun espace pour se retourner ou attaquer les intervalles. Liverpool a ainsi été repoussé sur les côtés, où Arsenal se sentait à l’aise pour défendre sa surface.

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Avec le ballon, Arsenal a joué de manière directe et résolue. Le but de la victoire, inscrit à la 16e minute, illustrait parfaitement son plan tactique : Rice a trouvé l’espace nécessaire pour offrir une passe décisive à Havertz, qui a profité d’un relâchement momentané du marquage axial de Liverpool. Havertz jouait le rôle de « faux neuf », capable de décrocher pour créer un surnombre au milieu ou de se placer à la hauteur du dernier défenseur pour étirer la défense. En s’appuyant sur Noni Madueke et Christos Tzolis, deux ailiers qui ont effectué de nombreux replis défensifs, Arteta a empêché les latéraux de Liverpool, en particulier Kerkez, de créer des situations de deux contre un. Arsenal a fait preuve d’une grande maturité tactique, privilégiant le résultat à la domination dans le jeu.

Le duel tactique

La bataille décisive s’est déroulée dans la « zone 14 », juste devant la surface de réparation. Le système de Liverpool vise à trouver Wirtz dans cet espace, mais la décision d’Arteta d’aligner Rice et Guimaraes devant la défense a efficacement fermé ce couloir. Les statistiques sont éloquentes : malgré 18 tirs, Liverpool n’en a cadré que quatre. Cela montre que, si Liverpool parvenait à atteindre le dernier tiers, l’équipe devait se contenter de frappes lointaines peu susceptibles d’aboutir ou de têtes effectuées sous une forte pression.

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Arteta a remporté le duel tactique en identifiant ce qu’il considérait comme la principale faiblesse du Liverpool d’Iraola : sa vulnérabilité face à des contre-attaques verticales menées avec patience. En laissant le ballon à son adversaire, Arsenal a attiré le bloc médian de Liverpool vers l’avant, créant précisément l’espace dont Havertz avait besoin pour ouvrir le score. Une fois devant, Arsenal a reculé son bloc et mis Liverpool au défi de le battre dans les airs. Gabriel et Calafiori ont répondu à ce défi avec 17 dégagements. L’insistance d’Iraola à faire centrer son équipe, à 33 reprises au total, a fait le jeu d’Arsenal et traduit son incapacité à s’adapter au profil physique de la défense adverse.

Les ajustements en cours de match

Iraola a constaté assez tôt que son attaque stagnait. À la 59e minute, il a remplacé Nyoni par Dominik Szoboszlai pour apporter davantage de qualités athlétiques et de courses vers l’avant au milieu. D’autres changements, aux 67e et 81e minutes, ont vu les entrées de Rio Ngumoha, Kostas Tsimikas et Lewis Koumas. Ces remplacements ont rapproché Liverpool d’un 4-2-4 plus offensif en fin de match. Si la pression s’est intensifiée, la qualité des occasions ne s’est pas améliorée, tant l’organisation d’Arsenal est restée solide.

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Les réponses d’Arteta ont été dictées par le souci de préserver l’avantage. L’entrée de Myles Lewis-Skelly à la place de Guimaraes à la 62e minute a renforcé le côté gauche, même si le carton jaune reçu par le jeune joueur à la 72e minute a ajouté de la tension. Arteta est ensuite passé à une défense à cinq en faisant entrer Piero Hincapie à la place de Havertz à la 84e minute, neutralisant les dernières initiatives adverses. L’entrée de Mikel Merino à la place de Martin Oedegaard à la 88e minute a encore renforcé le bloc dans l’axe. Grâce à ces ajustements, malgré la série de corners obtenus par Liverpool en fin de match, David Raya a rarement dû effectuer un arrêt difficile. Arsenal a ainsi géré l’évolution du match exactement comme le souhaitait Arteta.

Conclusion

En définitive, la rencontre s’est décidée sur la solidité défensive d’Arsenal et l’absence de « plan B » de Liverpool lorsque les voies axiales étaient bloquées. Le pari tactique d’Arteta, qui a laissé le ballon à l’adversaire en misant sur la rigueur de son organisation, a porté ses fruits : les 18 tirs de Liverpool n’ont presque jamais constitué une réelle menace. Le but de Havertz à la 16e minute a permis à Arsenal de se replier dans un dispositif que Liverpool n’a tout simplement pas réussi à désorganiser. En repoussant l’équipe à domicile sur les côtés et en remportant les duels aériens dans sa surface, Arsenal a imposé sa discipline tactique à Anfield et décroché trois points précieux.