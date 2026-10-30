Liverpool-Arsenal : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Le coup d’envoi de Liverpool-Arsenal sera donné le dimanche 1er novembre à 15 h 30 EST et 19 h 30 GMT.

La forteresse d’Anfield attend les champions

Après un début de saison assez irrégulier sous Andoni Iraola, Liverpool est actuellement l’une des équipes les plus en forme d’Angleterre. En comptant sa victoire aux tirs au but contre Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise, Liverpool a remporté cinq matches consécutifs, inscrivant 15 buts au passage. L’une des deux dynamiques devra céder : l’équipe qui reçoit reste sur trois victoires de suite à Anfield, tandis que les visiteurs d’Arteta ont remporté cinq de leurs six derniers matches à l’extérieur en Premier League.

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Arsenal met ses ambitions de champion à l’épreuve à Anfield

Champion de Premier League, Arsenal a bien entamé la saison, avec huit victoires en neuf matches. Sa seule fausse note a été une défaite 3-0 à Brighton avant la dernière trêve internationale, mais le club a parfaitement réagi en remportant trois matches de Premier League consécutifs contre Leeds, Nottingham Forest et Everton. Tout n’a toutefois pas été parfait, avec un nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions et une défaite surprise contre Fleetwood Town, club de quatrième division, en Coupe de la Ligue anglaise. Le carton rouge reçu par le jeune Max Dowman lors de cette défaite aux tirs au but prive le talentueux joueur de 16 ans de trois matches dans les compétitions nationales, à commencer par celui-ci. Arsenal n’a plus gagné en Premier League à Anfield depuis 2012, soit 13 déplacements sans victoire.

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Chiffres clés et nouvelles des blessés

Arsenal n’a plus remporté de match de Premier League à Anfield depuis septembre 2012.

Les champions de Mikel Arteta n’ont gagné aucune de leurs quatre dernières confrontations avec Liverpool, même si trois se sont terminées par un match nul.

Liverpool est privé de deux joueurs blessés, Víctor Muñoz et Dominik Szoboszlai, tandis qu’Arsenal doit se passer de Bukayo Saka, de William Saliba et de Dowman, suspendu.

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