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Premier League
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Liverpool-Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Présentation complète du match entre Liverpool et Arsenal en Premier League, à Anfield. Arsenal n’a plus gagné dans ce stade depuis longtemps, mais peut-il mettre fin à cette série ?

Liverpool-Arsenal : avant-match de Premier League

crest
Premier League - Journée 9
Anfield

Le coup d’envoi de Liverpool-Arsenal sera donné le dimanche 1er novembre à 15 h 30 EST et 19 h 30 GMT.

La forteresse d’Anfield attend les champions

Après un début de saison assez irrégulier sous Andoni Iraola, Liverpool est actuellement l’une des équipes les plus en forme d’Angleterre. En comptant sa victoire aux tirs au but contre Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise, Liverpool a remporté cinq matches consécutifs, inscrivant 15 buts au passage. L’une des deux dynamiques devra céder : l’équipe qui reçoit reste sur trois victoires de suite à Anfield, tandis que les visiteurs d’Arteta ont remporté cinq de leurs six derniers matches à l’extérieur en Premier League.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Arsenal met ses ambitions de champion à l’épreuve à Anfield

Champion de Premier League, Arsenal a bien entamé la saison, avec huit victoires en neuf matches. Sa seule fausse note a été une défaite 3-0 à Brighton avant la dernière trêve internationale, mais le club a parfaitement réagi en remportant trois matches de Premier League consécutifs contre Leeds, Nottingham Forest et Everton. Tout n’a toutefois pas été parfait, avec un nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions et une défaite surprise contre Fleetwood Town, club de quatrième division, en Coupe de la Ligue anglaise. Le carton rouge reçu par le jeune Max Dowman lors de cette défaite aux tirs au but prive le talentueux joueur de 16 ans de trois matches dans les compétitions nationales, à commencer par celui-ci. Arsenal n’a plus gagné en Premier League à Anfield depuis 2012, soit 13 déplacements sans victoire.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Chiffres clés et nouvelles des blessés

  • Arsenal n’a plus remporté de match de Premier League à Anfield depuis septembre 2012.
  • Les champions de Mikel Arteta n’ont gagné aucune de leurs quatre dernières confrontations avec Liverpool, même si trois se sont terminées par un match nul.
  • Liverpool est privé de deux joueurs blessés, Víctor Muñoz et Dominik Szoboszlai, tandis qu’Arsenal doit se passer de Bukayo Saka, de William Saliba et de Dowman, suspendu.

Effectifs et nouvelles des équipes

Liverpool vs Arsenal Équipes probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Forme du moment

LIV

LIV - Forme

LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
But marqué (encaissé)
15/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
N2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
But marqué (encaissé)
9/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations

Face à face

LiverpoolNulArsenal
2
3
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
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Liverpool
LIV
0
FDM
Premier League
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Liverpool
LIV
1
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Arsenal
ARS
0
FDM
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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Arsenal
ARS
2
FDM
Premier League
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Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
N
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
N
D
N
V
N
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
N
N
D
N
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
N
D
N
D
N
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
N
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
N
N
N
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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