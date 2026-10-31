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Présentation du match

Premier League - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Arsenal se déplace à Anfield dimanche pour un match de Premier League aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. Deuxième du championnat, le club londonien arrive dans le Merseyside avec ses ambitions de titre intactes, tandis que Liverpool cherche à prolonger sa bonne série sous la direction d’Andoni Iraola.

Arsenal a remporté huit de ses neuf premiers matches de championnat, un bilan qui confirme son statut de véritable prétendant au titre cette saison. Anfield reste toutefois un obstacle difficile à surmonter. Arsenal n’y a plus pris les trois points lors d’un match de Premier League depuis 14 ans et reste sur 13 déplacements sans victoire en championnat.

Mikel Arteta a clairement exprimé ce que représente la rencontre de dimanche. Il a exhorté son groupe à l’aborder avec une conviction totale, présentant cette série non comme un fardeau, mais comme une occasion d’écrire l’histoire.

Liverpool aborde ce match avec une série de cinq victoires toutes compétitions confondues. L’équipe d’Iraola s’est montrée particulièrement efficace ces dernières semaines, battant Brighton en championnat et éliminant Chelsea de la Coupe de la Ligue anglaise. De quoi lui donner de l’élan avant cette rencontre.

Arsenal aborde la rencontre avec plusieurs préoccupations liées aux blessures. William Saliba et Bukayo Saka restent indisponibles, tandis que le jeune Max Dowman est suspendu après le rejet de son appel contre son carton rouge. Declan Rice et Riccardo Calafiori figurent également parmi les absents, même si tous deux ont repris l’entraînement vendredi. Leur état sera évalué avant le coup d’envoi.

Avant la rencontre, Thierry Henry s’est dit convaincu qu’Arsenal trouverait une solution malgré ces absences. Il a cité les récents résultats face au Bayern Munich et à Everton comme preuve que ce groupe sait obtenir des résultats lorsque les conditions sont difficiles.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Liverpool-Arsenal en direct.

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