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Liverpool-Arsenal en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Liverpool vs Arsenal
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Tout savoir pour suivre en direct Liverpool-Arsenal en Premier League aujourd’hui.

Comment regarder Liverpool-Arsenal avec un VPN

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Avant-match

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Premier League - Journée 9
Anfield

Arsenal se déplace à Anfield dimanche pour un match de Premier League aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. Deuxième du championnat, le club londonien arrive dans le Merseyside avec ses ambitions de titre intactes, tandis que Liverpool cherche à prolonger sa récente série de bons résultats sous la direction d’Andoni Iraola.

Arsenal a remporté huit de ses neuf premiers matches de championnat, un bilan qui confirme son statut de sérieux prétendant au titre cette saison. Anfield reste toutefois un obstacle difficile à franchir. Arsenal n’y a plus pris les trois points lors d’un match de Premier League depuis 14 ans et reste sur 13 déplacements sans victoire en championnat.

Mikel Arteta a clairement exposé l’enjeu de dimanche. Il a exhorté son groupe à aborder cette rencontre avec une conviction totale, présentant cette série non comme un fardeau, mais comme une occasion d’entrer dans l’histoire.

Liverpool reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. L’équipe d’Iraola s’est montrée particulièrement efficace ces dernières semaines, battant Brighton en championnat et éliminant Chelsea de la Carabao Cup. Elle aborde donc cette rencontre sur une bonne dynamique.

Arsenal aborde le match avec plusieurs inquiétudes liées aux blessures. William Saliba et Bukayo Saka sont toujours indisponibles, tandis que le jeune Max Dowman est suspendu après le rejet de son recours contre son carton rouge. Declan Rice et Riccardo Calafiori figurent également parmi les absents, même si tous deux ont repris l’entraînement vendredi et que leur état sera évalué avant le coup d’envoi.

Avant la rencontre, Thierry Henry s’est dit convaincu qu’Arsenal pouvait trouver une solution malgré ces absences. Il a cité les résultats récents contre le Bayern Munich et Everton comme preuve que cet effectif sait obtenir des résultats dans des conditions difficiles.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Liverpool-Arsenal en direct.

Actualité des équipes et effectifs

Liverpool vs Arsenal Équipes probables

4-2-3-1
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Liverpool
LIV
Formation
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Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
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Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • A. Iraola
  • M. Arteta

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