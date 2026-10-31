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Comment regarder Liverpool-Arsenal avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Arsenal se déplace à Anfield dimanche pour un match de Premier League aux enjeux importants en haut comme en bas du classement. Deuxième du championnat, le club londonien arrive dans le Merseyside avec ses ambitions de titre intactes, tandis que Liverpool cherche à prolonger sa récente série de bons résultats sous la direction d’Andoni Iraola.

Arsenal a remporté huit de ses neuf premiers matches de championnat, un bilan qui confirme son statut de sérieux prétendant au titre cette saison. Anfield reste toutefois un obstacle difficile à franchir. Arsenal n’y a plus pris les trois points lors d’un match de Premier League depuis 14 ans et reste sur 13 déplacements sans victoire en championnat.

Mikel Arteta a été clair sur ce que représente le match de dimanche. Il a appelé son groupe à l’aborder avec une conviction totale, présentant cette série non comme un fardeau, mais comme une occasion d’entrer dans l’histoire.

Liverpool reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. L’équipe d’Iraola s’est montrée particulièrement efficace ces dernières semaines, battant Brighton en championnat et éliminant Chelsea de la Carabao Cup. Elle aborde donc cette rencontre avec une dynamique favorable.

Arsenal aborde le match avec plusieurs inquiétudes liées aux blessures. William Saliba et Bukayo Saka restent indisponibles, tandis que l’adolescent Max Dowman est suspendu après le rejet de son recours contre son carton rouge. Declan Rice et Riccardo Calafiori figurent également parmi les absents, même si tous deux ont repris l’entraînement vendredi et que leur état sera évalué avant le coup d’envoi.

Thierry Henry, qui s’est exprimé avant la rencontre, estime qu’Arsenal peut trouver une solution malgré ces absences. Il a cité les récents résultats contre le Bayern Munich et Everton comme preuve que ce groupe sait arracher des résultats dans des conditions difficiles.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Liverpool-Arsenal en direct.

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