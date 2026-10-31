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Présentation du match

Premier League - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Arsenal se déplace à Anfield dimanche pour un match de Premier League aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. Deuxième, Arsenal arrive dans le Merseyside avec ses ambitions de titre intactes, tandis que Liverpool cherche à prolonger sa bonne série sous la direction d’Andoni Iraola.

Arsenal a remporté huit de ses neuf premiers matches de championnat, un bilan qui confirme son statut de sérieux prétendant au titre cette saison. Anfield reste toutefois un obstacle difficile à surmonter. Arsenal n’y a plus pris les trois points lors d’un match de Premier League depuis 14 ans et reste sur 13 déplacements sans victoire en championnat.

Mikel Arteta a clairement exprimé l’enjeu de ce rendez-vous dominical. Il a exhorté son groupe à aborder le match avec une conviction totale, présentant cette série non comme un fardeau, mais comme une occasion d’entrer dans l’histoire.

Liverpool aborde la rencontre sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues. L’équipe d’Iraola s’est montrée particulièrement efficace ces dernières semaines, battant Brighton en championnat et éliminant Chelsea de la Carabao Cup, de quoi lui donner de l’élan avant ce duel.

Arsenal aborde ce match avec plusieurs inquiétudes liées aux blessures. William Saliba et Bukayo Saka sont toujours indisponibles, tandis que le jeune Max Dowman est suspendu après le rejet de son recours contre son carton rouge. Declan Rice et Riccardo Calafiori figurent également parmi les absents, même si tous deux ont repris l’entraînement vendredi et que leur état sera évalué avant le coup d’envoi.

Avant la rencontre, Thierry Henry a estimé qu’Arsenal saurait trouver une solution malgré ces absences. Il a cité les résultats récents face au Bayern Munich et à Everton comme preuve que ce groupe sait arracher des résultats dans des conditions difficiles.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Liverpool-Arsenal en direct.

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