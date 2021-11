Liverpool – Arsenal (4-0), Liverpool en taille patron

Le revers concédé contre West Ham juste avant la trêve internationale n’était finalement qu’un accident de parcours pour Liverpool. Les Reds se sont remis à l’endroit rapidement. Ce samedi, ils ont remporté le choc qui les opposait à Arsenal (4-0). Et avec la manière en plus.

Un clash Klopp - Arteta

Les hommes de Klopp pouvaient redouter ce rendez-vous vu que les Gunners restaient sur une belle dynamique en championnat. Mais, finalement, c’est sans trop de peine que les locaux ont assuré les trois points mis en jeu. La vraie opposition a surtout eu lieu devant les bancs de touche, où les deux managers se sont accrochés à la demi-heure du jeu. Quelques noms d’oiseaux ont alors volé.

Alisson, le gardien de LFC, a passé une soirée relativement tranquille. En 90 minutes de jeu, il n’a eu aucun véritable arrêt à effectuer. Et la seule fois où Arsenal était en mesure de faire mouche c’était sur une frappe de Bukayo Saka à la 18e minute, et qui a été contrée par un défenseur adverse.

Liverpool a survolé les débats

A contrario, les alertes ont été beaucoup plus nombreuses de l’autre côté. Liverpool s’est montré très offensif et c’était presque miraculeux de voir Arsenal tenir le 0-0 jusqu’à la 39e minute. A force de pousser, les vice-champions d’Angleterre ont fini par forcer la décision. C’est Sadio Mané qui les a délivrés en plaçant un coup de tête ravageur sur un centre parfait de Trent Alexander-Arnold.

A 1-0, Liverpool a bénéficié de plus d’espaces. Et c’est sans surprise que les Merseysiders parvenaient à aggraver la marque en seconde période. Alexander-Anrold (37e) et Oxlade-Chamberlain (50e) n’étaient pas en réussite dans le dernier geste, mais Diogo Jota n’a pas raté l’opportunité de doubler a mise à la 54e. Avec beaucoup de sang-froid, il éliminait Ramsdale et envoyer le cuir dans la cage vide.

Arsenal n’était pas au bout de ses peines puisqu’il a encaissé deux autres buts dans cette rencontre. Salah est venu les punir à la 73e en convertissant un service de Mané, auteur de son côté d’une belle percée sur un contre. Puis, c’est le remplaçant Minimino qui a apporté sa pierre à l’édifice, à la réception d’un nouvel assist d’Alexander-Arnold.

Au final, et comme souvent dans cette affiche, Arsenal s’est fait laminer. C’est même sa troisième défaite par quatre buts d’écart à Anfield lors des cinq dernièress aisons. Contrairement à ce qu’ils auraient pu imaginer, les Gunners n’ont pas encore les qualités pour pouvoir rivaliser avec les ténors de la Premier League.