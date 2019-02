Liverpool - Ambitieux, Jürgen Klopp veut lancer la lutte finale à Old Trafford

Le déplacement à Old Trafford ne sera que l'un des trois grands matches de Liverpool cette semaine, selon son entraîneur allemand Jürgen Klopp.

Fidèle à sa façon ambitieuse de procéder, Jürgen Klopp vise logiquement les trois points, ce dimanche, contre Manchester United, en Premier League. Néanmoins, l'entraîneur allemand de Liverpool insiste sur le fait que la victoire à Old Trafford ne leur garantirait pas encore le titre de Premier League.

En cas de victoire, Liverpool aurait la chance de se retrouver en tête du classement avec trois points d'avance sur Manchester City. Pour cela, il faudra d'abord infliger une première défaite en championnat pour les Red Devils d'un certain Ole Gunnar Solskjaer, ayant insufflé une nouvelle dynamique. Manchester City disputant la finale de la Carabao Cup, l'affrontement entre Liverpool et United revêt donc un caractère encore plus crucial en vue d'une fin de saison mouvementée.

Cependant, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund tient à souligner que son équipe a encore beaucoup de matches difficiles à venir dans les semaines à venir pour lesquelles elle devra de nouveau être entièrement concentrée.

"Si nous pouvons rester forts jusqu'à la fin de la saison, tout ira bien"

"Voudrons-nous gagner le match et marquer trois points devant City, bien sûr, nous le ferons. Une victoire sur United rapporterait-elle plus de trois points ? Non, car nous devons toujours affronter Tottenham, Chelsea et d’autres équipes difficiles avant la fin de la saison", a déclaré Klopp aux journalistes.

"Nous avons en fait trois gros matches cette semaine et United n'en est qu'un. Après cela, nous affronterons Watford, qui est une très bonne équipe et qui figurerait dans le top six si elle pouvait être un peu plus constante", a ensuite ajouté le fantasque technicien.

"United semble en pleine forme, Solskjaer les a remis sur les rails et si nous pouvions y aller et gagner, ce serait un résultat formidable, mais les trois points ne seraient pas plus importants que ceux que nous devrons engranger par le suite. Si nous pouvons rester forts jusqu'à la fin de la saison, tout ira bien. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accorder trop d'importance à un résultat".

Si Liverpool viendra donc à Old Trafford pour l'emporter, le résultat de ce match pourrait également s'avérer crucial pour la saison de Manchester United, le club cherchant à conserver une place dans le top quatre du classement, alors qu'il devance à la fois Arsenal et de Chelsea d'un seul petit point.