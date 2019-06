Liverpool, Alisson : "Van Dijk effraie ses adversaires"

L'international brésilien a qualifié le Néerlandais de source d'inspiration pour ses coéquipiers après une saison exceptionnelle avec les Reds.

Alisson a vécu une première saison de rêve avec . Le portier brésilien arrivé l'été dernier en provenance de l' a réalisé un très bon premier exercice chez les Reds et a été l'un des grands artisans de la victoire du club anglais en . Mais il n'a pas été le seul, outre le trio d'attaque, c'est aussi grâce à Virgil Van Dijk que Liverpool a triomphé sur la scène européenne. Dans une interview accordée au site du club, Alisson a rendu hommage au défenseur néerlandais et à sa défense.

"Il donne beaucoup de confiance à l'équipe et aux joueurs. Lorsque vous avez Virgil van Dijk - le géant - sur le terrain, cela effraie peut-être les adversaires. Pour moi, il est spécial. J'ai de grands défenseurs devant moi - Joël Matip, Joe Gomez, Dejan Lovren. Tout le monde a fait un excellent travail cette saison. Mais Virgil a quelque chose de spécial, il est le grand bonhomme de cette défense", a expliqué le gardien brésilien.

"Réaliser quelque chose de grand pour Liverpool"

Alisson est heureux de sa première saison à Liverpool : "Tout a été bon. Ce fut une belle saison avec de grands moments. Le club est top, mes attentes vis-à-vis du club ont été remplies. Je suis heureux d’être ici avec le meilleur staff, les meilleurs joueurs et les meilleurs supporters. Je suis très excité chaque jour pour venir travailler dur, jouer dans les matches, entrer sur le terrain et faire de mon mieux pour mes coéquipiers, les supporters et ma famille, et essayer de réaliser quelque chose de grand pour ce club".

“Ce n’est pas très différent du football que j’ai joué en et au . Je joue pour l'équipe nationale, donc vous jouez contre tous les types de joueurs. Venir ici en a été pour moi une avancée dans ma carrière. Je me concentre juste chaque match et chaque jour. Je travaille beaucoup pour faire de mon mieux et j'essaie de ne pas ressentir le changement que vous apporte un changement de ville ou de pays. Je suis très heureux", a conclu le Brésilien.

Alisson aurait pu connaître une saison parfaite avec Liverpool, mais a empêché les Reds de décrocher la Premier League. Désormais, le Brésilien devra confirmer pour sa deuxième saison chez les Reds et aura, nul doute, pour objectif de faire partie de l'équipe mettant fin à la longue disette de Liverpool en Premier League, en tentant de décrocher la graal lors de la prochaine saison.