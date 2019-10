Liverpool, Alisson : "L'étiquette concernant mon prix, ça a duré deux semaines"

L'international brésilien est arrivé chez les Reds à l'été 2018 faisant de lui le gardien le plus cher de l'histoire pendant une courte période.

Champion d'Europe avec , vainqueur de la Copa America avec le , Alisson est sans conteste l'un des trois meilleurs gardien de la planète. Acheté à l' contre 62,5 millions d'euros, le Brésilien est devenu le gardien le plus cher de l'histoire avant d'être dépassé, le même été, par Kepa Arrizabalaga acheté 80 millions d'euros par . Dans une interview accordée au site de la FIFA, Alisson est revenu sur son statut de gardien le plus cher de l'histoire, qui n'a pas tenu si longtemps et dont il ne ressentait aucune pression supplémentaire.

"En football, il faut toujours faire face à la pression. En fait, je n’ai été que le gardien le plus cher du monde pendant deux semaines ! Mais je savais que c'était un très gros transfert, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Cela a généré d’énormes attentes externes, mais je n'ai pas demandé à mon corps plus que d'habitude, ce qui est déjà beaucoup, quelle que soit la valeur de mon transfert. Pour moi, le plus important est de toujours faire de son mieux pour aider l'équipe", a expliqué le Brésilien.

"La concentration c'est le plus important"

L'article continue ci-dessous

Alisson a donné son secret pour rester au plus haut niveau dans son jeu : "Au-delà des exigences techniques et physiques, pour lesquelles je pense avoir un niveau élevé, le plus important pour moi est le côté mental. Il est essentiel que le gardien soit concentré tout au long du match. Vous ne pouvez pas vous détendre une minute, sinon cela peut être fatal. Par conséquent, ce sur quoi je travaille le plus, c'est ma concentration".

"J'aime beaucoup regarder les buts de tous les championnats pour pouvoir analyser ce que je ferais différemment dans la même situation. J'aime aussi voir des arrêts - j'ai toujours été très attentif. J'essaie d'apprendre de ce que les autres joueurs font bien ou mal. Mes objectifs principaux dans le football ont toujours été orientés vers le groupe. Bien sûr, aider mon club à remporter des titres me permet d’aspirer à des récompenses individuelles comme celles-ci (ndlr le trophée de meilleur gardien de la FIFA). Gagner le meilleur gardien de l'année était donc un très grand honneur", a ajouté le Brésilien.

Le portier de Liverpool a donné les qualités de ses homologues qu'il aurait aimé avoir s'il pouvait leur en piquer une : "Ce sont d'excellents gardiens de but et répondent à toutes les exigences du poste. J'adorerais avoir les passes à longue distance d'Ederson, c'est incroyable. De Ter Stegen, j’aime son explosivité : il effectue de très bons arrêts grâce à ses jambes puissantes. Je pense que ce sont leurs principaux atouts".