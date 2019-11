Liverpool - Alexander-Arnold : "J'ai sous-estimé Rashford"

Le latéral des Reds se souvient avoir été dépassé par l'attaquant des Red Devils lors d'un derby à Old Trafford en 2018.

Titularisé sur le côté gauche de l'attaque mancunienne par José Mourinho, Marcus Rashford avait marqué deux fois après seulement 24 minutes de jeu lors d'un derby d' remporté par les Red Devils à Old Trafford en mars 2018 (2-1).

Trent Alexander-Arnold connaissait alors tout juste sa 15e apparition dans le championnat anglais et avait été en difficulté face à son compatriote, avant d'être remplacé à la 80e minute. Le latéral droit a depuis affronté des quintuples Ballon d'Or mais ce duel avec Marcus Rashford reste gravé dans sa mémoire.

"[Ce match contre United était] le plus difficile en terme d'adversaire direct, quelqu'un qui a pris le dessus sur moi en football. Je dirais que je l'ai sous-estimé", a affirmé TAA à propos de Rashford pour The Athletic.

"Cela a été un apprentissage important pour moi. Je n'ai pas du tout aimé que cela arrive. En tant que joueur de , c'est probablement le pire match de la saison pour performer comme ça. Mais quand ce genre de choses arrivent, vous devez en tirer les leçons. Cela a été un signal. Vous détestez les jours comme ça, vous ne voulez pas les vivre. Vous vous souvenez de ce que ça fait et vous faites tout pour que ça n'arrive plus."

"Nous voulons tous désespérément remporter la "

Vainqueur de la la saison passée, Alexander-Arnold admet que l'un des objectifs majeurs cette saison sera de détrôner sur la scène nationale. "Je veux aider ce club à remporter autant de succès que possible. Nous y avons goûté à Madrid et maintenant nous en voulons plus.

"S'il y avait un trophée qui représentait tout pour les supporters, ce serait la Premier League. Cela fait trop longtemps. C'est quelque chose que nous voulons tous désespérément, espérons que ce soit la prochaine étape pour cette équipe. Nous sommes en position de force. Nous devons continuer."

Liverpool et Manchester City semblent partis pour une nouvelle bataille à deux dans la course au titre. Pas de quoi dépasser la rivalité avec United et aux yeux du jeune anglais : "Traditionnellement, non, en raison de toute l'histoire avec United et Everton. Mais en termes d'intensité, de qualité, de concentration et de tempo, ce sont probablement les plus gros matches de la saison aujourd'hui.

"Vous savez que si vous faites une erreur contre City, vous êtes punis. Vous devez être dans le coup en permanence. Les deux matches de la saison dernière ont été tellement serrés. Ce genre de matches peut définir une saison de nos jours. Le match à City est probablement celui que l'on regarde avec regret en pensant que si nous avions fait mieux là-bas, les choses auraient été différentes [dans la course au titre]."