Liverpool : Alexander-Arnold incertain pour le match contre Manchester City

Trent Alexander-Arnold devrait manquer le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City en raison d'une blessure.

Le défenseur des Reds a souffert d'un problème à l'aine lors de l'entraînement lundi, et a été écarté du match de Ligue des champions contre Porto mardi.

Et Jurgen Klopp a confirmé que le joueur de 22 ans est presque certain d'être absent lors de la visite de City à Anfield dimanche.

S'exprimant à BT Sport avant le match contre Porto, l'entraîneur principal Klopp a déclaré : "Il est blessé, malheureusement.

"Hier, à l'entraînement, Trent est entré un peu plus tôt. Il n'avait pas l'air sérieux, puis nous avons fait d'autres évaluations et à la fin c'était sérieux.

"Il ne pourra pas jouer aujourd'hui, c'est certain. Il n'a pas voyagé avec nous. Et ça ne s'annonce pas très bien pour le match de City non plus.

"C'est un problème musculaire. Nous pensions qu'il était tendu, qu'il était juste un peu fatigué par le match de Brentford, mais c'était plus grave et maintenant nous devons faire avec. C'est le muscle adducteur".

Klopp a sélectionné le vétéran James Milner pour suppléer au poste d'arrière droit contre Porto. Le joueur de 35 ans l'a fait plus tôt dans le mois contre Crystal Palace avec un certain succès.

Neco Williams, l'international gallois de 20 ans, est de nouveau disponible après une blessure, tandis que Joe Gomez pourrait également jouer au poste d'arrière droit si nécessaire. Les deux joueurs étaient sur le banc contre Porto, tout comme Kostas Tsimikas, l'arrière gauche international grec.

Liverpool est déjà privé des milieux de terrain Thiago Alcantara (mollet) et Harvey Elliott (cheville), mais a accueilli le retour de Naby Keita après un problème au pied, et a Roberto Firmino disponible après un problème aux ischio-jambiers.