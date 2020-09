Liverpool, Alexander Arnold identifie la clé pour la défense du titre : "Une grande cible sur notre dos''

Le jeune défenseur des Reds ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la campagne à venir sur la scène nationale.

L'arrière droit de , Trent Alexander-Arnold, sait que son équipe sera attendu par toutes les équipes cette saison et aura une énorme cible dans le dos alors qu'elle cherche à défendre son titre en . L'équipe de Jurgen Klopp a mis fin à une énorme période de disette en championnat la saison dernière et avec la manière puisque les Reds ont balayé tous leurs concurrents. Liverpool commence sa nouvelle campagne samedi à Anfield contre et sait que ce ne sera pas simple.

Le succès des Reds au cours des 18 derniers mois signifie qu'ils sont devenus une référence en et Alexander-Arnold estime que le club doit rester concentré sur lui-même pour être prêt à relever les plus grands défis à venir. "Pour nous, il ne s'agit pas de dépasser les points que nous avons obtenus ou de marquer plus de buts, mais de savoir si nous pouvons tous nous développer en équipe et continuer à gagner", a déclaré Alexander-Arnold à Sky Sports News.

"Chaque saison, il faut s'adapter, tout le monde s'améliore"

"Nous devons garder cette mentalité, c'est la principale chose qui nous a aidé à aller aussi loin. Nous savons qu'il y a maintenant une grande cible sur notre dos étant les champions et les équipes vont être plus motivées quand elles nous jouent, donc nous devons faire correspondre cette mentalité et passer à l'étape suivante. Gagner une deuxième fois consécutive le titre est plus difficile que gagner une fois", a ajouté le latéral des Reds.

Le joueur de 21 ans a récemment été nommé jeune joueur de l'année par ses pairs en Premier League, après une autre saison solide qui l'a vu délivrer 13 passes décisives en Premier League et marquer quatre buts. Malgré ces statistiques, Alexander-Arnold est désormais plus connu et a dû s'adapter à l'attention accrue qui lui est accordée sur le terrain : "Vers la seconde moitié de la saison dernière, voire le dernier quart après tout ce qui s'est passé, j'ai trouvé un peu plus difficile de trouver l'espace et d'avoir cette liberté".

"Je me suis retrouvé à être marqué par un joueur plusieurs fois dans les matches, ce à quoi je n'avais pas l'habitude. Lorsque vous représentez une menace pour l'opposition, ils la regardent et essaient de l'empêcher de se produire. Dans mon esprit, si c'est m'est arrivé cela signifie que je fais quelque chose de bien. Je ne peux qu'essayer de continuer à faire ça. Chaque saison, tu dois t'adapter et changer tes habitudes parce que tout le monde s'améliore. Tu ne peux pas rester le même, tu dois continuer à t'améliorer. Pour moi personnellement et pour l'équipe, nous devons nous adapter à la nouvelle situation et nous adapter rapidement", a conclu Trent Alexander-Arnold.