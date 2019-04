Liverpool - Alex Oxlade-Chamberlain : "Il fait bon d'être de retour"

Le milieu de terrain de Liverpool a exprimé sa gratitude après son retour de blessure vendredi soir face à Huddersfield (5-0), plus d'un après.

Vendredi soir, n'a fait qu'une bouchée d' Town devant ses supporters, remportant un large succès (5-0) au terme d'un festival offensif qui permet aux Reds de mettre la pression sur , en marge d'une course au titre de résolument passionnante. En plus de ce succès mérité, les protégés de Jürgen Klopp ont pû compter sur le retour à la compétition d'Alex Oxlade-Chamberlain, un an après sa grave blessure au genou.

De retour sur les terrains après une si longue absence, le milieu de terrain anglais s'est même procuré une occasion de taille de signer son retour par un but. Toutefois, l'essentiel n'était pas là, et le principal intéressé a témoigné de sa joie sur son compte Instagram après la rencontre.

"Quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie"

"367 jours plus tard, je ne peux pas vous dire à quel point il fait bon d'être de retour. Merci à tous ceux qui ont aidé à me faire revenir sur le terrain, à tout le personnel du club et à mes coéquipiers aussi. Merci également à vous, les fans, de me soutenir dans certaines de mes périodes les plus sombres en tant que joueur. L'accueil que j'ai reçu ce soir est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Merci", a en effet écrit le joueur, vraisemblablement ému.

"Après plus d'un an, le ramener à la maison était le plan à 100%, parce que nous essayons d'être très prudent avec lui. C'est une situation difficile après cette longue période et toutes les exigences de la Premier League. L'entraînement pour être prêt pour la Premier League est déjà exigeant. Maintenant il est prêt. C’est cool, vraiment cool (...) C’est un pas très important ce soir pour lui et pour nous", s'est pour sa part réjouit son entraîneur Jürgen Klopp après la rencontre.

Désormais, Alex Oxlade-Chamberlain et les siens devront évacuer l'émotion de cette large victoire en championnat et se focaliser sur la prochaine étape. Une étape de taille, puisque mercredi soir, Liverpool se rendra à Barcelone pour le match aller de sa demi-finale de la Ligue des Champions.