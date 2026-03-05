L'une des choses qui rend vraiment vivant un jeu vidéo de sport, c'est l'ambiance du stade. Cela n'est nulle part plus évident que dans la franchise EA FC, où les stades les plus légendaires du monde occupent le devant de la scène, qu'il s'agisse du stade historique d'Anfield à Liverpool, du majestueux Santiago Bernabeu du Real Madrid ou du charmant et compact Craven Cottage, domicile du Fulham.

EA FC 26 perpétue cette tradition en proposant aux fans une impressionnante sélection de plus de 170 stades, mélangeant des sites sous licence officielle et des stades génériques au design créatif.

L'édition de cette année ne se contente pas de faire revenir les favoris, elle apporte également un nouveau lot de stades. EA a désormais confirmé la liste complète de tous les stades inclus dans le jeu, classés par ligue.

Tous les nouveaux stades dans EA Sports FC 26

Stade Équipes Allianz Arena Bayern Munich Böllenfalltor SV Darmstadt 98 Holstein Stadion Holstein Kiel Stade Hill Dickinson Everton Jakob-Park FC Bâle Wankdorf BSC Young Boys Beaujoire FC Nantes Stade Tupras Beşiktaş JK Stade Son Moix RCD Majorque RB Arena Red Bull Salzbourg Stade Diego Armando Maradona Napoli Fratton Park Portsmouth Stamford Bridge Chelsea

L'Allemagne occupe le devant de la scène dans EA SPORTS FC 26 avec le plus grand bouleversement de l'année en matière de stades, accueillant trois nouveaux venus. Le légendaire Allianz Arena du Bayern Munich fait son retour tant attendu, tandis que le Bollenfalltor de Darmstadt et le Holstein Stadion de Holstein Kiel complètent l'atmosphère plus authentique de la Bundesliga et de la 2. Bundesliga.

En Angleterre, le tout nouveau Hill Dickinson Stadium d'Everton fait la une des actualités. Après des décennies passées au Goodison Park, le déménagement des Toffees dans leur nouveau stade ultramoderne en bord de mer se reflète dans le jeu, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir le nouveau chapitre du club avec style.

Dans toute l'Europe, la gamme s'enrichit encore davantage. Le Beaujoire de Nantes, le stade Tupras de Beşiktaş et la RB Arena de Salzbourg apportent une touche supplémentaire à la Ligue 1, à la Süper Lig turque et à la Bundesliga autrichienne, donnant ainsi de quoi se réjouir aux amateurs du mode Carrière qui ne font pas partie des cinq ligues majeures. Le football suisse est également représenté, avec le St. Jakob-Park de Bâle et le Wankdorf du BSC Young Boys qui font leurs débuts virtuels.

Le Chase Stadium, fier stade des Herons et de Lionel Messi, fera son apparition dans EA SPORTS FC 26, apportant ainsi une touche du flair footballistique de Fort Lauderdale au jeu.

Plusieurs stades familiers ont également été rafraîchis. L'Estadi Mallorca Son Moix du RCD Mallorca, l'emblématique Fratton Park de Portsmouth et le légendaire Stamford Bridge de Chelsea ont tous été reconstruits afin de refléter plus fidèlement leur apparence et leur atmosphère réelles.

Mais les stades sous licence ne sont pas les seuls à retenir l'attention. Quelques stades originaux classiques, tels que l'Union Park Stadium, le Stade Municipal, le Stadio Classico et Molton Road, ont été entièrement repensés afin que même les arènes fictives reflètent l'histoire et les détails.

Et pour couronner le tout, le stade Diego Armando Maradona de Naples rejoint enfin la liste, rendant ainsi un hommage tant attendu à l'une des icônes les plus inoubliables de ce sport et faisant le bonheur des supporters de la Serie A.

Quels stades seront disponibles dans EA Sports FC 26 ?

Les stades authentiques sont un élément essentiel de l'immersion dans les matchs d'EA SPORTS FC 26, car ils contribuent à reproduire l'atmosphère, l'architecture et la culture du football mondial. Le jeu propose plus de 120 stades réels, couvrant les principales ligues européennes, les compétitions internationales, le football féminin et les clubs d'Amérique du Nord et du Sud. Bien que seuls quelques-uns aient été officiellement confirmés, les accords de licence étendus d'EA permettent aux fans d'entrer dans plusieurs des stades les plus emblématiques du monde.

Les stades de Premier League dans EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 s'apprête à présenter une collection impressionnante de stades de Premier League, mettant le pouls du football anglais à portée de main. Parmi les points forts, citons le tout nouveau stade d'Everton, le Hill Dickinson Stadium, qui devrait offrir une ambiance animée et une expérience inoubliable aux joueurs et aux fans lors des jours de match.

Stade Équipe American Express Stadium Brighton & Hove Albion Anfield Liverpool Craven Cottage Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadium Arsenal Etihad Stadium Manchester City Stade communautaire Gtech Brentford Stade Hill Dickinson Everton London Stadium West Ham United Stade Molineux Wolverhampton Wanderers Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St. James’ Park Newcastle United Stadium of Light Sunderland Stamford Bridge Chelsea The City Ground Nottingham Forest Stade Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Turf Moor Burnley Villa Park Aston Villa Vitality Stadium Bournemouth

Stades de la Ligue anglaise de football dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Accu Stadium Huddersfield Town Ashton Gate Bristol City Bramall Lane Sheffield United Stade de Cardiff City Cardiff City Carrow Road Norwich City Coventry Building Society Arena Coventry City Ewood Park Blackburn Rovers Fratton Park Portsmouth Kenilworth Road Luton Town King Power Stadium Leicester City MATRADE Loftus Road Stadium Queens Park Rangers Stade MKM Hull City Portman Road Ipswich Town Stade Riverside Middlesbrough Stade St. Mary's Southampton Stade du Stoke City FC Stoke City Stade Swansea.com Swansea City The Hawthorns West Bromwich Albion Vicarage Road Watford

Stades de Bundesliga dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Allianz Arena Bayern Munich BayArena Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Francfort Europa-Park Stadion SC Fribourg MEWA ARENA Mayence 05 MHPArena VfB Stuttgart Stade Millerntor FC St. Pauli PreZero Arena TSG Hoffenheim Red Bull Arena (Leipzig) RB Leipzig RheinEnergieStadion 1. FC Cologne Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stade An der Alten Försterei Union Berlin Volksparkstadion Hambourg SV Volkswagen Arena VfL Wolfsburg Weserstadion Werder Brême WWK Arena FC Augsbourg

Stades de Bundesliga 2 dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf Heinz von Heiden-Arena Hanovre 96 Stade Holstein Holstein Kiel Home Deluxe Arena Dynamo Dresde Stade Max-Morlock 1. FC Nuremberg Olympiastadion Hertha BSC SchücoArena Arminia Bielefeld Sportpark Ronhof Thomas Sommer SpVgg Greuther Fürth Stade du Böllenfalltor SV Darmstadt 98 VELTINS-Arena FC Schalke 04 Vonovia Ruhrstadion VfL Bochum

Stades de la Liga dans EA Sports FC 26

Stade Team Coliseum Getafe CF Stade Mallorca Son Moix RCD Majorque Stade ABANCA-Balaídos Celta Vigo Stade Benito Villamarín Real Betis Stade Ciutat de València Levante UD Stade de la Cerámica Villarreal CF Stade Mendizorroza Deportivo Alavés Stade de Montilivi Girona FC Stade de Vallecas Rayo Vallecano Stade El Sadar CA Osasuna Stade Martínez Valero Elche CF Stade Mestalla Valencia CF Stade San Mamés Athletic Bilbao Stade Santiago Bernabéu Real Madrid Ramón Sánchez-Pizjuán Séville FC Stade RCDE RCD Espanyol Reale Arena Real Sociedad Riyad Air Metropolitano Atlético Madrid

Stades de la Super League féminine dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Goodison Park Everton Women Joie Stadium Man City Women

Stades de Ligue 1 dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Decathlon Arena LOSC Lille Groupama Stadium Olympique Lyonnais Orange Vélodrome Olympique de Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain Stade Bollaert-Delelis RC Lens Stade de la Beaujoire FC Nantes

Stades de Serie A dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Allianz Stadium Juventus Stade Bluenergy Atalanta Bergamasca Calcio Stade Diego Armando Maradona Napoli

Stades de la Liga Portugal dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Estádio do Dragão FC Porto Estádio do SL Benfica SL Benfica Estádio José Alvalade Sporting CP

Super Lig turque

Stade Équipe Chobani Stadyumu Inconnu RAMS Park Inconnu Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK

Stades du reste du monde dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Donbass Arena Shakhtar Donetsk

Stades de l'Eredivise dans EA Sports FC 26

Stade Équipe De Kuip Feyenoord Rotterdam Johan Cruijff ArenA Ajax Amsterdam Philips Stadion PSV Eindhoven

Stades de la Super League suisse dans EA Sports FC 26

Stade Équipe St. Jakob-Park FC Bâle Stade Wankdorf BSC Young Boys

Stades de la Bundesliga autrichienne dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Red Bull Arena (Salzbourg) Red Bull Salzbourg

Stades de la Premiership écossaise dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Celtic Park Celtic FC Ibrox Stadium Rangers FC

Stades MLS dans EA Sports FC 26

Stade Équipe BC Place Vancouver Whitecaps FC BMO Stadium CF Toronto FC Stade Chase Inconnu Parc sportif Dignity Health San Jose Earthquakes Lumen Field Seattle Sounders FC Mercedes-Benz Stadium Atlanta United FC Providence Park Portland Timbers Stade Sports Illustrated NY Red Bulls

Stades de la ligue saoudienne RoshN dans EA Sports FC 26

Stade Équipe King Abdullah Sports City Al Hilal SFC Stade King Fahd Al Nassr FC

Stades internationaux dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Stade de Wembley Équipe nationale d'Angleterre

Ligue professionnelle de football (Argentine) stades dans EA Sports FC 26

Stade Équipe Stade Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini Independiente Stade Presidente Perón Racing Club Stade Alberto J. Armando (La Bombonera) Boca Juniors Stade Más Monumental River Plate

Stades génériques dans EA Sports FC 26

S N° Stade 1 Stade Al Jayeed 2 Aloha Park 3 Arène du Centenaire 4 Arena D'Oro 5 Stade des clubs de niveau 1 (uniquement dans les clubs) 6 Stade de club de niveau 2 (uniquement dans les clubs) 7 Stade des clubs niveau 3 (uniquement dans les clubs) 8 Court Lane 9 Crown Lane 10 Eastpoint Arena 11 El Grandioso 12 El Libertador 13 Estadio de las Artes 14 Estadio El Medio 15 Euro Park 16 Stade Event Rush (uniquement dans UT Rush) 17 FC Rush Stadium (uniquement dans Rush) 18 Stade Forest Park 19 Ivy Lane 20 Stade Longville 21 Molton Road 22 O Dromo 23 Parc Oktigann 24 Sanderson Park 25 Stade municipal 26 Stadio Classico 27 Stade 23 mai 28 Stade Europa 29 Stade Hanguk 30 Stade Neder 31 Stade Olympique 32 Parc municipal 33 Stade Union Park 34 Stade UT Event (uniquement dans UT) 35 Stade UT (uniquement dans UT) 36 Waldstadion

