EA Sports FC 2026 stadiumsEA Sports FC
Abhinav Sharma

Traduit par

Liste des stades EA Sports FC 26 : tous les lieux et nouveaux terrains du jeu (Publicité)

Le jeu présente plus de 170 stades de football à travers le monde.

L'une des choses qui rend vraiment vivant un jeu vidéo de sport, c'est l'ambiance du stade. Cela n'est nulle part plus évident que dans la franchise EA FC, où les stades les plus légendaires du monde occupent le devant de la scène, qu'il s'agisse du stade historique d'Anfield à Liverpool, du majestueux Santiago Bernabeu du Real Madrid ou du charmant et compact Craven Cottage, domicile du Fulham. 

EA FC 26 perpétue cette tradition en proposant aux fans une impressionnante sélection de plus de 170 stades, mélangeant des sites sous licence officielle et des stades génériques au design créatif.

L'édition de cette année ne se contente pas de faire revenir les favoris, elle apporte également un nouveau lot de stades. EA a désormais confirmé la liste complète de tous les stades inclus dans le jeu, classés par ligue.

Tous les nouveaux stades dans EA Sports FC 26

StadeÉquipes
Allianz ArenaBayern Munich
BöllenfalltorSV Darmstadt 98
Holstein StadionHolstein Kiel
Stade Hill DickinsonEverton
Jakob-ParkFC Bâle
WankdorfBSC Young Boys
BeaujoireFC Nantes
Stade TuprasBeşiktaş JK
Stade Son MoixRCD Majorque
RB ArenaRed Bull Salzbourg
Stade Diego Armando MaradonaNapoli
Fratton ParkPortsmouth
Stamford BridgeChelsea

L'Allemagne occupe le devant de la scène dans EA SPORTS FC 26 avec le plus grand bouleversement de l'année en matière de stades, accueillant trois nouveaux venus. Le légendaire Allianz Arena du Bayern Munich fait son retour tant attendu, tandis que le Bollenfalltor de Darmstadt et le Holstein Stadion de Holstein Kiel complètent l'atmosphère plus authentique de la Bundesliga et de la 2. Bundesliga.

En Angleterre, le tout nouveau Hill Dickinson Stadium d'Everton fait la une des actualités. Après des décennies passées au Goodison Park, le déménagement des Toffees dans leur nouveau stade ultramoderne en bord de mer se reflète dans le jeu, offrant aux joueurs la possibilité de découvrir le nouveau chapitre du club avec style.

Dans toute l'Europe, la gamme s'enrichit encore davantage. Le Beaujoire de Nantes, le stade Tupras de Beşiktaş et la RB Arena de Salzbourg apportent une touche supplémentaire à la Ligue 1, à la Süper Lig turque et à la Bundesliga autrichienne, donnant ainsi de quoi se réjouir aux amateurs du mode Carrière qui ne font pas partie des cinq ligues majeures. Le football suisse est également représenté, avec le St. Jakob-Park de Bâle et le Wankdorf du BSC Young Boys qui font leurs débuts virtuels.

St Jacobs ParkEA FC

Le Chase Stadium, fier stade des Herons et de Lionel Messi, fera son apparition dans EA SPORTS FC 26, apportant ainsi une touche du flair footballistique de Fort Lauderdale au jeu.

Plusieurs stades familiers ont également été rafraîchis. L'Estadi Mallorca Son Moix du RCD Mallorca, l'emblématique Fratton Park de Portsmouth et le légendaire Stamford Bridge de Chelsea ont tous été reconstruits afin de refléter plus fidèlement leur apparence et leur atmosphère réelles.

Mais les stades sous licence ne sont pas les seuls à retenir l'attention. Quelques stades originaux classiques, tels que l'Union Park Stadium, le Stade Municipal, le Stadio Classico et Molton Road, ont été entièrement repensés afin que même les arènes fictives reflètent l'histoire et les détails.

Et pour couronner le tout, le stade Diego Armando Maradona de Naples rejoint enfin la liste, rendant ainsi un hommage tant attendu à l'une des icônes les plus inoubliables de ce sport et faisant le bonheur des supporters de la Serie A.

Quels stades seront disponibles dans EA Sports FC 26 ?

Les stades authentiques sont un élément essentiel de l'immersion dans les matchs d'EA SPORTS FC 26, car ils contribuent à reproduire l'atmosphère, l'architecture et la culture du football mondial. Le jeu propose plus de 120 stades réels, couvrant les principales ligues européennes, les compétitions internationales, le football féminin et les clubs d'Amérique du Nord et du Sud. Bien que seuls quelques-uns aient été officiellement confirmés, les accords de licence étendus d'EA permettent aux fans d'entrer dans plusieurs des stades les plus emblématiques du monde.

Les stades de Premier League dans EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 s'apprête à présenter une collection impressionnante de stades de Premier League, mettant le pouls du football anglais à portée de main. Parmi les points forts, citons le tout nouveau stade d'Everton, le Hill Dickinson Stadium, qui devrait offrir une ambiance animée et une expérience inoubliable aux joueurs et aux fans lors des jours de match.

StadeÉquipe
American Express StadiumBrighton & Hove Albion
AnfieldLiverpool
Craven CottageFulham
Elland RoadLeeds United
Emirates StadiumArsenal
Etihad StadiumManchester City
Stade communautaire GtechBrentford
Stade Hill DickinsonEverton
London StadiumWest Ham United
Stade MolineuxWolverhampton Wanderers
Old TraffordManchester United
Selhurst ParkCrystal Palace
St. James’ ParkNewcastle United
Stadium of LightSunderland
Stamford BridgeChelsea
The City GroundNottingham Forest
Stade Tottenham HotspurTottenham Hotspur
Turf MoorBurnley
Villa ParkAston Villa
Vitality StadiumBournemouth

Stades de la Ligue anglaise de football dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Accu StadiumHuddersfield Town
Ashton GateBristol City
Bramall LaneSheffield United
Stade de Cardiff CityCardiff City
Carrow RoadNorwich City
Coventry Building Society ArenaCoventry City
Ewood ParkBlackburn Rovers
Fratton ParkPortsmouth
Kenilworth RoadLuton Town
King Power StadiumLeicester City
MATRADE Loftus Road StadiumQueens Park Rangers
Stade MKMHull City
Portman RoadIpswich Town
Stade RiversideMiddlesbrough
Stade St. Mary'sSouthampton
Stade du Stoke City FCStoke City
Stade Swansea.comSwansea City
The HawthornsWest Bromwich Albion
Vicarage RoadWatford

Stades de Bundesliga dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Allianz ArenaBayern Munich
BayArenaBayer Leverkusen
BORUSSIA-PARKBorussia Mönchengladbach
Deutsche Bank ParkEintracht Francfort
Europa-Park StadionSC Fribourg
MEWA ARENAMayence 05
MHPArenaVfB Stuttgart
Stade MillerntorFC St. Pauli
PreZero ArenaTSG Hoffenheim
Red Bull Arena (Leipzig)RB Leipzig
RheinEnergieStadion1. FC Cologne
Signal Iduna ParkBorussia Dortmund
Stade An der Alten FörstereiUnion Berlin
VolksparkstadionHambourg SV
Volkswagen ArenaVfL Wolfsburg
WeserstadionWerder Brême
WWK ArenaFC Augsbourg

Stades de Bundesliga 2 dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Düsseldorf-ArenaFortuna Düsseldorf
Heinz von Heiden-ArenaHanovre 96
Stade HolsteinHolstein Kiel
Home Deluxe ArenaDynamo Dresde
Stade Max-Morlock1. FC Nuremberg
OlympiastadionHertha BSC
SchücoArenaArminia Bielefeld
Sportpark Ronhof Thomas SommerSpVgg Greuther Fürth
Stade du BöllenfalltorSV Darmstadt 98
VELTINS-ArenaFC Schalke 04
Vonovia RuhrstadionVfL Bochum

Stades de la Liga dans EA Sports FC 26

StadeTeam
ColiseumGetafe CF
Stade Mallorca Son MoixRCD Majorque
Stade ABANCA-BalaídosCelta Vigo
Stade Benito VillamarínReal Betis
Stade Ciutat de ValènciaLevante UD
Stade de la CerámicaVillarreal CF
Stade MendizorrozaDeportivo Alavés
Stade de MontiliviGirona FC
Stade de VallecasRayo Vallecano
Stade El SadarCA Osasuna
Stade Martínez ValeroElche CF
Stade MestallaValencia CF
Stade San MamésAthletic Bilbao
Stade Santiago BernabéuReal Madrid
Ramón Sánchez-PizjuánSéville FC
Stade RCDERCD Espanyol
Reale ArenaReal Sociedad
Riyad Air MetropolitanoAtlético Madrid 

Stades de la Super League féminine dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Goodison ParkEverton Women
Joie StadiumMan City Women

Stades de Ligue 1 dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Decathlon ArenaLOSC Lille
Groupama StadiumOlympique Lyonnais
Orange VélodromeOlympique de Marseille
Parc des PrincesParis Saint-Germain
Stade Bollaert-DelelisRC Lens
Stade de la BeaujoireFC Nantes

Stades de Serie A dans EA Sports FC 26

Napoli StadiumEA FC 26

StadeÉquipe
Allianz StadiumJuventus
Stade BluenergyAtalanta Bergamasca Calcio
Stade Diego Armando MaradonaNapoli

Stades de la Liga Portugal dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Estádio do DragãoFC Porto
Estádio do SL BenficaSL Benfica
Estádio José AlvaladeSporting CP

Super Lig turque

Besiktas Stadium 1EA Sports FC official website

StadeÉquipe
Chobani StadyumuInconnu
RAMS ParkInconnu
Tüpraş StadyumuBeşiktaş JK

Stades du reste du monde dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Donbass ArenaShakhtar Donetsk

Stades de l'Eredivise dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
De KuipFeyenoord Rotterdam
Johan Cruijff ArenAAjax Amsterdam
Philips StadionPSV Eindhoven

Stades de la Super League suisse dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
St. Jakob-ParkFC Bâle
Stade WankdorfBSC Young Boys

Stades de la Bundesliga autrichienne dans EA Sports FC 26

RB ArenaEA Sports FC official website

StadeÉquipe
Red Bull Arena (Salzbourg)Red Bull Salzbourg

Stades de la Premiership écossaise dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Celtic ParkCeltic FC
Ibrox StadiumRangers FC

Stades MLS dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
BC PlaceVancouver Whitecaps FC
BMO StadiumCF Toronto FC
Stade ChaseInconnu
Parc sportif Dignity HealthSan Jose Earthquakes
Lumen FieldSeattle Sounders FC
Mercedes-Benz StadiumAtlanta United FC
Providence ParkPortland Timbers
Stade Sports IllustratedNY Red Bulls

Stades de la ligue saoudienne RoshN dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
King Abdullah Sports CityAl Hilal SFC
Stade King FahdAl Nassr FC

Stades internationaux dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Stade de WembleyÉquipe nationale d'Angleterre

Ligue professionnelle de football (Argentine) stades dans EA Sports FC 26

StadeÉquipe
Stade Libertadores de América-Ricardo Enrique BochiniIndependiente
Stade Presidente PerónRacing Club
Stade Alberto J. Armando (La Bombonera)Boca Juniors
Stade Más MonumentalRiver Plate

Stades génériques dans EA Sports FC 26

S N°Stade
1Stade Al Jayeed
2Aloha Park
3Arène du Centenaire
4Arena D'Oro
5Stade des clubs de niveau 1 (uniquement dans les clubs)
6Stade de club de niveau 2 (uniquement dans les clubs)
7Stade des clubs niveau 3 (uniquement dans les clubs)
8Court Lane
9Crown Lane
10Eastpoint Arena
11El Grandioso
12El Libertador
13Estadio de las Artes
14Estadio El Medio
15Euro Park
16Stade Event Rush (uniquement dans UT Rush)
17FC Rush Stadium (uniquement dans Rush)
18Stade Forest Park
19Ivy Lane
20Stade Longville
21Molton Road
22O Dromo
23Parc Oktigann
24Sanderson Park
25Stade municipal
26Stadio Classico
27Stade 23 mai
28Stade Europa
29Stade Hanguk
30Stade Neder
31Stade Olympique
32Parc municipal
33Stade Union Park
34Stade UT Event (uniquement dans UT)
35Stade UT (uniquement dans UT)
36Waldstadion

