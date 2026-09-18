Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a dévoilé sa nouvelle liste en vue du début du parcours de « La Roja » en Ligue des nations 2026-2027, une liste qui compte 4 changements par rapport au groupe sacré lors de la dernière Coupe du monde.

L'Espagne fait son retour après son sacre en Coupe du monde, précédé du titre de championne d'Europe, en se rendant chez l'Angleterre au stade de Wembley dans une semaine, en ouverture d'une série de 4 matches durant la trêve internationale.

Après la confrontation face à l'Angleterre, l'Espagne recevra la Croatie le 29 au stade Sánchez Pizjuán, avant d'affronter la République tchèque à Oviedo le 3, puis de conclure cette série par une nouvelle rencontre face à la Croatie à Split.

Malgré les changements, De la Fuente a conservé l'ossature de la sélection sacrée championne du monde, tout en adressant un message clair : les portes de l'équipe nationale restent ouvertes à tous, et conserver sa place dans les rangs du champion du monde exige de continuer à briller et à rivaliser.

Sur les 26 joueurs ayant disputé le Mondial, 4 sont absents de la nouvelle liste.

Une blessure ouvre la porte au gardien de l'Inter

L'absence de Joan García dans la liste était contrainte, après une blessure au genou droit consécutive à une chute lors de la rencontre face au Racing, ce qui l'écarte du prochain rassemblement de la sélection.

De la Fuente a profité de l'occasion pour convoquer Josep Martínez, le gardien de l'Inter Milan, qui fait son retour en sélection espagnole après avoir déjà porté le maillot de « La Roja » en juin 2021.

La première apparition internationale de Martínez remonte à l'ère De la Fuente, lors du match que l'Espagne avait été contrainte de disputer face à la Lituanie avec une équipe de seconde zone, après la mise à l'écart de l'équipe première en raison de la contamination de Sergio Busquets et Diego Llorente par le coronavirus.

Huijsen de retour, Eric García remplace Llorente

Au poste d'arrière droit, le changement était attendu après l'annonce, le 3 septembre dernier, de la retraite internationale de Marcos Llorente.

De la Fuente a décidé de miser sur Eric García à ce poste, un rôle dans lequel il a disputé l'intégralité de ses minutes avec son club durant la saison en cours, en plus de la convocation du défenseur Dean Huijsen, la star du Real Madrid, qui revient en sélection après avoir manqué la Coupe du monde.

Le retour de Fermín et l'absence de Gavi

Au milieu de terrain, la liste enregistre l'absence de Gavi, le joueur du Barça, dont le temps de jeu s'est réduit depuis un nouveau problème au genou survenu après le match face à Elche.

Gavi était titulaire lors du premier match de l'Espagne en Coupe du monde face au Cap-Vert, mais il n'a pas pu maintenir sa présence en raison de la blessure.

La commission d'appel de la Fédération internationale de football a rejeté la demande de la Fédération espagnole visant à suspendre le match de suspension imposé à Gavi, à la suite des événements de la finale de la Coupe du monde.

En revanche, Fermín López, la star du Barça, est revenu dans les plans de De la Fuente, après avoir manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure au pied contractée lors de la dernière journée de la saison passée, alors qu'il figurait parmi les éléments essentiels dans les plans du sélectionneur avant le tournoi.

Un nouvel attaquant espagnol en tête de la course au meilleur buteur

En attaque, la surprise est venue de l'écartement de Borja Iglesias, qui avait été l'une des options sur lesquelles De la Fuente s'était spécialement appuyé durant la Coupe du monde.

Roberto Fernández, l'attaquant de l'Espanyol, a pris sa place, après s'être imposé en tête de la course au trophée Zarra du meilleur buteur espagnol du championnat.

L'attaquant de l'Espanyol a devancé Camello, Espí et Gonzalo dans la course à l'intégration de la liste de la sélection.

La liste complète de l'Espagne

Gardiens de but : Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.

Défense : Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Laporte, Vivian, Dean Huijsen, Cucurella, Grimaldo.

Milieu : Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Baena, Fermín López.

Attaque : Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Víctor Muñoz.





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