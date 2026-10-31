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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Lisandro Martínez met Manchester United dans l'embarras et lui ouvre les portes de l'enfer face à Carrick

L. Martinez
C. Palmer
M. Rogers
M. Carrick
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Catastrophe à Stamford Bridge

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L'Argentin Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, a porté un coup douloureux à son équipe, après s'être transformé en l'une des principales raisons de l'effondrement des Red Devils face à Chelsea, lors de la rencontre disputée sur la pelouse de Stamford Bridge, ce samedi, dans le cadre des matchs de la neuvième journée de Premier League.

Après une première période qui s'est achevée sans but, Chelsea a surpris son hôte dès le début de la seconde période, précisément à la 50e minute, lorsque Rogers a réussi à ouvrir le score d'un but en solitaire magnifique, profitant de la confusion défensive qui a frappé les rangs de Manchester United.

Rogers s'est aisément faufilé à travers les lignes du milieu et de la défense, sans trouver de véritable résistance de la part des joueurs de United, avant de conclure l'action d'une touche technique et posée, plaçant le ballon au-dessus du gardien Lammens, qui n'a pas pu s'y opposer.

Ce but est venu réduire à néant les efforts fournis par les joueurs de Manchester United durant la première période, après qu'ils eurent affiché un manque de concentration et laissé leur adversaire atteindre leurs buts avec facilité, au milieu de vives critiques à l'encontre du système défensif de l'équipe.

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Les ennuis de Manchester United ne se sont pas arrêtés au retard au score, puisque Lisandro Martínez a reçu un carton jaune à la 59e minute, après avoir échoué à arrêter Rogers, qui l'a dépassé facilement, contraignant le défenseur argentin à tenter de le faucher et de stopper sa percée de manière illégale.

Une minute plus tard, la crise s'est aggravée dans la surface de réparation de Manchester United, lorsque Fofana est tombé à la suite de l'exécution d'un corner, en se tenant le visage, au milieu des réclamations des joueurs de Chelsea pour obtenir un penalty.

Dans un premier temps, l'arbitre a accordé un corner, avant que l'arbitre assistant vidéo (VAR) n'intervienne pour revoir l'action, en raison de l'intervention de Lisandro Martínez sur Fofana.

Après avoir revu l'incident, l'arbitre a accordé un penalty en faveur de Chelsea et a brandi le deuxième carton jaune à l'encontre de Martínez, le défenseur argentin quittant ainsi le terrain expulsé et laissant Manchester United dans une situation extrêmement difficile, l'équipe étant contrainte de terminer le match à dix joueurs, en même temps qu'elle était menée au score.

Cole Palmer s'est chargé de l'exécution du penalty et a réussi à le transformer en un deuxième but pour Chelsea, après avoir placé le ballon dans les filets malgré la tentative du gardien Lammens de s'y opposer, puisqu'il l'a touché de la main avant qu'il ne finisse au fond des cages.

Ainsi, Michael Carrick s'est retrouvé face à un scénario extrêmement compliqué, l'avantage d'un but de Chelsea s'étant transformé en une avance confortable, dans un contexte d'infériorité numérique imposée par l'expulsion de Martínez, les espoirs de Manchester United encaissant un coup dur lors de l'une des périodes les plus difficiles de la rencontre.

Il convient de noter que l'Atlético Madrid se prépare à concurrencer son homologue le Barça pour s'attacher les services de Lisandro Martínez, dont le contrat expire à l'été 2027, ce qui en fera donc un transfert gratuit lors du prochain mercato estival.

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