Lisandro Martinez, joueur de Manchester United, s'associe à Crunchyroll pour une collection capsule inspirée des anime

Si vous êtes fan de football et d'anime, Crunchyroll vient de dévoiler l'une des plus grandes nouveautés du mois : une collection capsule en édition limitée, en partenariat avec Lisandro Martinez, joueur de Manchester United. Cette collaboration réunit deux des communautés de fans les plus passionnées au monde – on adore ça.

Ces superbes nouveaux produits dérivés s'inspirent de Martinez et rendent hommage à ses racines argentines, ainsi qu'à son succès avec Manchester United. L'intensité et le style de jeu intrépide du défenseur sont admirés dans le monde entier et lui ont valu les surnoms de « The Butcher » ou « Licha » parmi les fans.

Mais, tout comme pour de nombreux héros d'anime shonen bien-aimés, un surnom ne raconte pas toujours toute l'histoire. Cette collection représente une histoire de passion et d'inspiration pour Martinez, et permet aux fans de le découvrir d'une manière qu'ils n'avaient peut-être jamais expérimentée auparavant.

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« Ce que j’apprécie particulièrement dans cette collaboration, c’est qu’elle me permet de montrer une autre facette de ma personnalité », a déclaré Martinez. « Quand on est sur le terrain, on est tellement absorbé par le jeu et on le vit avec une telle passion que, d’une certaine manière, on finit par se transformer soi-même, tout comme les personnages d’anime. Le surnom “The Butcher” a été inventé par les fans, je pense donc que c’est un excellent moyen pour nous de créer un lien. »

La collection comprend six nouveaux articles exceptionnels, dont le t-shirt et le sweat à capuche The Butcher, ainsi que le t-shirt et le sweat à col rond Licha. Elle propose également des accessoires tels que des chaussettes courtes et l’écharpe The Butcher, ce qui signifie que chacun pourra trouver de quoi ajouter une touche d’anime et de foot à sa garde-robe. Mieux encore, ce sont des pièces idéales à associer à vos essentiels du quotidien pour créer des looks plus ou moins habillés.

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Bien qu'ils soient issus de mondes différents, tout comme Martinez et Man Utd, l'anime et le football sont synonymes de phénomènes culturels et mondiaux qui suscitent une profonde connexion et une passion intense. « The Butcher », qui est au cœur et l'esprit moteur de cette collaboration, offre aux fans des deux univers un lien plus profond avec l'histoire de persévérance du joueur.

Boutique : Collection Lisandro Martinez x Crunchyroll

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La collection est disponible en exclusivité sur la boutique Crunchyroll à partir du 6 avril 2026.

Crunchyroll propose également la plus grande bibliothèque dédiée à l'anime, un univers immersif d'événements, des sorties en salles passionnantes, des jeux uniques, des produits dérivés incontournables, des actualités de dernière minute, et bien plus encore. L'anime s'adresse à tous et est accessible en streaming partout dans le monde via Crunchyroll, que ce soit en déplacement sur mobile, sur console de jeux ou sur grand écran à la maison, ou encore sur ordinateur de bureau où que vous soyez.