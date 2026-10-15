Lisandro Martinez, défenseur de Manchester United, a refermé la page de la polémique qu'il avait déclenchée après la défaite face à l'Atlético Madrid, en présentant des excuses officielles à la direction du club et au staff technique, à l'issue d'une mise au point avec l'entraîneur Michael Carrick et les principaux dirigeants d'Old Trafford.

Ces excuses sont intervenues deux jours seulement après les déclarations explosives de l'international argentin au lendemain de la défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mardi soir. Il y réclamait des investissements plus importants et le renforcement de l'effectif par de nouvelles recrues capables de rivaliser sur la scène européenne, critiquant directement le travail du directeur sportif Jason Wilcox.

Martinez a tenu une longue réunion avec Carrick et la direction du club à l'issue de la séance d'entraînement de ce jeudi, après laquelle il a publié un communiqué officiel relayé par l'agence «Reuters».

Dans son deuxième communiqué depuis le début de la crise, Martinez a déclaré : «J'ai rencontré aujourd'hui la direction du club et l'entraîneur. Ce fut un échange très positif, au cours duquel nous avons partagé nos points de vue et parlé franchement de ce qui s'est passé après le match de mardi.»

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Le défenseur de United a reconnu que c'était la frustration qui l'avait poussé à s'exprimer à un moment inopportun, et a présenté ses excuses pour ses propos.

Il a ajouté : «Tout le monde sait que je suis quelqu'un de passionné par le football et que je le vis avec beaucoup d'intensité. La frustration de la défaite m'a conduit à exprimer mes sentiments à un moment et dans un lieu qui n'étaient peut-être pas les plus appropriés, et je voudrais m'en excuser.»

Et de poursuivre : «Notre club atteint son plus haut niveau lorsque nous sommes tous unis, et je reconnais que mes mots, à cet instant-là, n'ont pas traduit cela. Je sais que chaque personne à Manchester United donne le meilleur d'elle-même pour atteindre notre ambition commune et apporter le succès que ce club et ses supporters méritent.»

Une source interne à Manchester United a affirmé que la décision de s'excuser publiquement était une initiative personnelle du joueur lui-même, soulignant que toute éventuelle mesure disciplinaire interne resterait confidentielle et que toutes les parties considèrent l'affaire comme totalement close.

Martinez a conclu son communiqué par un message tourné vers l'avenir : «Cette étape désormais derrière nous, nous sommes entièrement concentrés sur la conquête de victoires, ensemble.»

Tout cela survient alors que United traverse son pire début de saison en Premier League depuis 40 ans, occupant la treizième place après 6 journées, avant un déplacement attendu sur la pelouse de Leeds United, septième, dimanche prochain.







