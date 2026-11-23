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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a décroché dimanche en Patagonie sa place pour les championnats du monde UCI de gran fondo 2027, organisés en France. Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 48 ans, a terminé troisième de sa catégorie d’âge lors du Gran Fondo Siete Lagos, bouclant le difficile parcours de 110 kilomètres en moins de trois heures.

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Un podium arraché en Patagonie pour le sélectionneur

Scaloni a obtenu directement son billet pour les championnats du monde en prenant la troisième place de la catégorie masculine des 45-49 ans sur la route nationale 40. Porteur du dossard 897 lors de cette 15e édition entre San Martin de los Andes et Villa La Angostura, il a bouclé le parcours en 2 heures, 51 minutes et 54 secondes, terminant 40e au classement général. Juan Carlos Tarifa a remporté la catégorie avec seulement 27 secondes d’avance, tandis que Claudio Marcelo Arone a devancé Scaloni de 2,96 secondes.

Un entraînement quotidien au service de sa passion pour le cyclisme

Pour la première fois en 15 éditions, le Gran Fondo Siete Lagos faisait partie des UCI Gran Fondo World Series. Selon les règles de l’Union cycliste internationale, les 25 % de participants les mieux classés au départ de chaque catégorie d’âge se qualifient, tandis que les trois premiers obtiennent automatiquement leur place, quel que soit le nombre de concurrents.

La passion de Scaloni pour le cyclisme d’endurance ne date pas d’hier. Il avait déjà expliqué qu’il y retrouvait l’esprit de compétition du football. « Depuis que j’ai arrêté le football, je me passionne pour le cyclisme. Je m’entraîne une heure et demie tous les jours », avait-il déclaré.

Un peu plus d’un mois auparavant, le 11 octobre, il avait parcouru les 129 kilomètres du Gran Fondo Buenos Aires aux côtés de plus de 3 500 cyclistes, partis du Parque Sarmiento, à Saavedra.

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Des membres du staff argentin à ses côtés en montagne

Scaloni est resté en Argentine après les matches amicaux de novembre contre l’Uruguay à La Bombonera et le Costa Rica à Córdoba, les premières rencontres de l’équipe depuis la retraite de Lionel Messi. Déjà participant à cette course en novembre 2014, il a pris un vol privé de Rosario vers la Patagonie vendredi soir avec plusieurs adjoints qui partagent sa passion.

Pablo Aimar a terminé 43e et Walter Samuel 44e dans la catégorie de Scaloni, tandis que Roberto Ayala a pris la 159e place chez les hommes de 50 à 54 ans, catégorie dans laquelle courait également le préparateur physique Luis Martin. Invitées par la fondation Laureus d’Hugo Porta et Vista Energy, sponsor principal, des figures du sport argentin, dont Walter Perez, Santiago Lange, Eugenia Bosco et Alejandra Garcia Flood, ont également participé.

Un défi alpin l’attend en France

Sous réserve de la confirmation officielle de l’UCI, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 et finaliste en 2026 peut se préparer à un troisième grand rendez-vous mondial, cette fois dans un autre sport. Les championnats du monde de gran fondo 2027 se dérouleront du 22 au 24 août en Haute-Savoie, en France, sur un redoutable parcours de 115 kilomètres entre Thônes et La Clusaz. Avec 3 256 mètres de dénivelé positif au programme, Scaloni devra concilier sa préparation en montagne et la reconstruction de la sélection argentine après Messi.