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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a appelé à la patience après la défaite 2-1 de son équipe face à l’Uruguay, lors de sa première rencontre d’envergure depuis la retraite de Lionel Messi. Le match s’est disputé devant des tribunes particulièrement clairsemées à la Bombonera, loin de l’ambiance qui entoure habituellement les champions du monde.

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Scaloni évite la polémique sur l’affluence

L’ambiance à La Bombonera était inhabituellement calme mercredi soir, alors que l’Argentine affrontait l’Uruguay. Depuis la retraite de Messi, l’équipe nationale semblait avoir perdu une partie de son pouvoir d’attraction, avec des milliers de sièges restés vides pour cette rencontre. Scaloni, qui s’est récemment engagé à poursuivre à la tête de l’équipe jusqu’en 2030, a minimisé l’importance de cette faible affluence lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Je ne sais pas combien de personnes étaient là, je n’y ai même pas pensé. Je n’ai pas d’avis là-dessus. Je ne sais pas quoi vous dire », a déclaré Scaloni, interrogé sur l’absence de supporters, cité par La Nacion.

Le sélectionneur assure que la fidélité des supporters survivra à l’ère Messi

Malgré la vue peu réjouissante des tribunes clairsemées de La Bombonera, le staff de l’Argentine reste convaincu que le lien profond entre l’équipe nationale et ses supporters ne peut être rompu. Si cette faible affluence dans l’un des stades les plus emblématiques de Buenos Aires laissait entrevoir une période de transition imminente, le sélectionneur a rejeté l’idée que la fidélité des supporters dépende uniquement de la présence de Messi, leur emblématique numéro 10.

« Les gens viendront sûrement encourager l’équipe nationale, leur soutien est inconditionnel, même si Leo ne joue pas. Je n’en doute pas. C’est à nous de les inspirer. Nous ne pouvons pas en demander davantage », a expliqué le sélectionneur.

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Analyse tactique et domination de l’Uruguay

Sur le terrain, l’Argentine a peiné à transformer sa possession en occasions franches. L’Uruguay a pris le contrôle du match peu après la pause, inscrivant deux buts en six minutes grâce à un but contre son camp de Leonardo Balerdi et à une tête de Maximiliano Araújo. Julián Álvarez a réduit l’écart à la 72e minute, mais cela n’a pas suffi à empêcher l’équipe de Diego Forlán de signer une deuxième victoire consécutive dans le stade de son rival historique.

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Scaloni a salué l’approche agressive et la discipline tactique des visiteurs. « Historiquement, l’Uruguay est un adversaire difficile, pour l’Argentine, le Brésil, l’Espagne et tout le monde. Je les félicite, car ils ont mérité leur victoire », a-t-il reconnu. Le sélectionneur argentin a également défendu sa décision de ne pas faire entrer davantage d’attaquants, comme Jose Manuel Lopez, en fin de match, invoquant la nécessité de préserver l’équilibre tactique alors que Nico Paz jouait encore bien.

Cap sur le Costa Rica

Malgré le résultat, Scaloni a trouvé des motifs d’encouragement dans la réaction de ses joueurs face à l’adversité. Il a souligné que l’intensité affichée par l’équipe en seconde période, notamment après avoir été menée de deux buts, témoignait de l’état d’esprit nécessaire pour cette nouvelle ère. L’attention se porte désormais sur le prochain match amical contre le Costa Rica à Cordoba, où le sélectionneur compte continuer à tester la profondeur de son effectif.

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« On ne prévoit jamais de perdre, mais il y a différentes façons de perdre. Nous avons travaillé dur et, au bout du compte, nous n’avons pas été récompensés. Mardi, nous procéderons à quelques changements. Certains pourraient rejouer, car je pense qu’il est juste, et c’est bien de cela qu’il s’agit, qu’ils disputent des matches », a-t-il confirmé.