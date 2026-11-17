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Lionel Messi pourrait finalement être présent à la Coupe du monde 2030. Selon le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, la star est la bienvenue pour renforcer le staff technique.

Messi a fait ses adieux à la sélection argentine en octobre dernier, lors d’un match amical contre le Bénin (3-0).

Le capitaine de l’Argentine a ponctué son dernier match de deux passes décisives et d’un but. Il termine ainsi sa carrière internationale avec 126 buts en 208 matches.

Messi a remporté la Coupe du monde en 2022 en battant la France en finale. En 2014 et en 2026, l’Argentine a également atteint la finale, mais s’est inclinée respectivement face à l’Allemagne et à l’Espagne.

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En 2030, Messi aura peut-être une nouvelle occasion de participer au tournoi. Cette fois, non pas comme joueur, mais comme adjoint de Scaloni, qui a récemment prolongé son contrat avec la fédération jusqu’en 2030.

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Lors du point presse précédant le match entre l’Argentine et le Costa Rica, Scaloni a été interrogé sur la possibilité d’intégrer Messi au staff technique.

« Je pense qu’il sera encore footballeur après 2030. Il n’est plus international, mais j’espère qu’il continuera à jouer aussi longtemps qu’il le pourra. S’il veut venir ici, il n’y a aucun problème. Maintenant que Walter (Samuel, NDLR) n’est plus là, qu’il vienne », a déclaré le sélectionneur.

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Walter Samuel quittera le staff argentin après cette année pour devenir entraîneur principal d’une équipe européenne.